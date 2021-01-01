ماذا يأكل مريض حصوات الكلى للحفاظ على صحته



حصوات الكلى حصوات الكلى

حصوات الكلى هي قطعة صلبة من مادة تتشكل في الكلية، يمكن أن تتعطل الحصى لأنها تترك الكلى.



وقد تكون حصوات الكلى بحجم الرمل أو الحصى، بحجم اللؤلؤ، أو حتى أكبر، يمكن للحجر أن يمنع تدفق البول ويسبب ألماً شديداً، قد تنفصل الحصاة أيضًا وتنتقل عبر المسالك البولية حتى تخرج من جسمك دون التسبب في الكثير من الألم.



أبرز الأطعمة والعادات الصحية التي تفيد حصوات الكلى:

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1- ماذا يأكل مريض حصوات الكلىإذا كنت تعاني من حصوات الكلى، فقد تحتاج إلى اتباع نظام غذائي خاص.1- اشرب الكثير من السوائل: 2-3 ليترات / يوميايتضمن ذلك أي نوع من السوائل مثل الماء والقهوة وعصير الليمون التي ثبت أن لها تأثيرًا مفيدًا باستثناء عصير الجريب فروت والصودا.سيساعد ذلك في إنتاج بول أقل تركيزًا ويضمن حجم بول جيد لا يقل عن 2.5 لتر / يوم.2- قلل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأوكسالاتيجب التخلص من السبانخ والعديد من التوت والشيكولاتة ونخالة القمح والمكسرات والبنجر والشاي والراوند من نظامك الغذائي.3- تناول كمية كافية من الكالسيوم الغذائيستساعد ثلاث حصص من منتجات الألبان يوميًا في تقليل مخاطر تكون حصوات الكالسيوم، تناول الطعام مع الوجبات.4- تجنب مكملات الكالسيوم الزائدةيجب أن يتم تحديد مكملات الكالسيوم بشكل فردي من قبل طبيبك وأخصائي تغذية الكلى المسجلتناول كمية معتدلة من البروتين.يؤدي تناول كميات كبيرة من البروتين إلى إفراز الكلى لمزيد من الكالسيوم، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تكوين المزيد من الحصوات في الكلى.5- تجنب تناول الملح بكميات كبيرةيزيد تناول الصوديوم بكميات كبيرة من الكالسيوم في البول مما يزيد من فرص تكون الحصواتالنظام الغذائي منخفض الملح مهم أيضًا للتحكم في ضغط الدم.6- تجنب الجرعات العالية من مكملات فيتامين سييوصى بتناول 60 ملغ / يوم من فيتامين ج بناءً على المدخول الغذائي، قد تؤدي الكميات الزائدة من 1000 مجم / يوم أو أكثر إلى إنتاج المزيد من الأوكسالات في الجسم.