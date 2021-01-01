

لمتابعة حالتك عند الإصابة بكورونا.. جوجل تقدم ميزات مذهلة لهواتف Google Pixel6 لمتابعة حالتك عند الإصابة بكورونا.. جوجل تقدم ميزات مذهلة لهواتف Google Pixel6

منحت شركة جوجل الأمريكية هواتف Google Pixel 6 التى أطلقتها مؤخرا عددا من الميزات المذهلة والتى لم يتم طرحها على أى هاتف ذكى ، حيث تشمل ميزات طبية وكذلك ميزات متعلقة بالخصوصية.



وأضافت جوجل ميزتين طبيتين لهواتف Google Pixel 6 هما مستشعر لمراقبة ضربات القلب وكذلك متابعة الجهاز التنفسي من خلال تطبيق Google Fit ، ومن المقرر أن تسهم الميزتان بشكل كبير في المتابعة الجيدة لأى مستخدم يعانى من مشكلات في القلب أو التنفس.



كما توفر الميزتان حلا ناجحا في تقديم متابعة لحالات مرضى فيروس كورونا، كوفيد-19، ومن المعروف أن مثل هذه الميزات متوفرة بشكل أكبر في الساعات الذكية، الأمر الذى أصبح يميز هواتف Google Pixel 6.

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وتتيح لك هذه الميزات قياس نبضات قلبك وتتبع معدل التنفس باستخدام كاميرا الهاتف الذكي والفلاش، ويتطلب المستشعر تعزيز الإضاءة عند قياس معدل ضربات القلب للبحث عن التغييرات في لون إصبعك .ويقدم هاتف Google Pixel 6 Pro مع كاميرا خارقة تحتوى على تقنيات فريدة من نوعها مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرا بعدسة واسعة بدقة 12 ميجابيكسل، وعدسة تليفوجرافية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعرًا يجمع إضاءة أكثر بنسبة 150٪ ، مع ميزة ميزة Magic Eraser من Google Photo إزالة الأشياء غير المرغوب فيها من الصور، خاصية التقريب البصري بقدرة x zoom4 ، وتصوير الفيديو بدقة 4K.ويحتوى هاتف Google Pixel 6 Pro على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 30 واط، و12 واط من الشحن اللاسلكي، مع فتحة للشحن من نوع USB-C مع ميزة Extreme Battery Saver مع عمر البطارية حتى 48 ساعة، وأعلنت الشركة أن الهواتف لن تأتي بشواحن مضمنة في العلبة.ويمتاز هاتف Google Pixel 6 Pro بوجود طبقة إضافية من الأمان مع شريحة Titan M2 في الهاتف للحماية من البرامج الضارة والهجمات الإلكترونية بالإضافة إلى 5 سنوات من التحديثات المستمرة لمعالجة المشكلات التقنية والأمنية.