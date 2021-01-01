كشفت تقارير أن أزمة نقص الرقائق وأشباه الموصلات التي تضرب شركات التكنولوجيا العالمية ستستمر حتى النصف الثاني من العام القادم 2022 ، الأمر الذى يؤثر بشكل كبير على أكبر شركات الهواتف الذكية مثل آبل وسامسونج وشاومي، كما سيؤدى لارتفاع كبير في الأسعار.
وبحسب تقرير من موقع MacRumors فإن شركة فوكسكون، أكبر موردى شركة آبل الأمريكية، تتوقع أن يستمر النقص المستمر في الرقائق وأشباه الموصلات حتى النصف الثاني من العام المقبل، مما يطيل أمد كفاح الشركات المصنعة ، بما فيها آبل ، لمواكبة طلب المستهلكين، مخلفا نقص هائل من المعروض في الأسواق.
وكانت شركة آبل تتعامل مع نقص الرقائق خلال الأرباع العديدة الماضية ، لكنها بدأت فقط في التأثير بشكل كبير عليها في الربع الأخير من العام الحالى، كما أثر النقص المتعلق بقيود الإنتاج الذى نتج عن أزمة الصحة إلى نقص كبير في معروض آبل كلفها 6 مليارات دولار .
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التعليقات على تقارير: أزمة نقص أشباه الموصلات مستمرة حتى منتصف العام المقبل .. ومؤشرات بارتفاع كبير في الأسعار
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