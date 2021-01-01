كشفت تسريبات الموعد الرسمى لإطلاق هاتف Redmi Note 11T 5G العملاق في الأسواق العالمية، حيث أصدرته شركة شاومي الصينية ، تحت علامتها الفرعية ريدمى، الشهر الماضي حصريا في الصين، لكن التقارير تشير إلى إطلاقه في 30 نوفمبر الجاري في الهند .
وبحسب موقع GSMArena فإن الإطلاق العالمى من هاتف Redmi Note 11T 5G سيشمل عدد من التغييرات أهمها أن الهاتف سيصدر بمعالج من نوع Snapdragon من شركة كوالكوم الأمريكية بدلا من معالج Dimensity 810 من شركة ميديا تيك الصينية.
كما سيصدر هاتف Redmi Note 11T 5G بثلاثة خيارات للذاكرة هى : 6 جيجابايت / 64 جيجابايت و 6 جيجابايت / 128 جيجابايت و 8 جيجابايت / 128 جيجابايت للذاكرة العشوائية و ذاكرة التخزين الداخلية، مع 3 ألوان مختلفة.
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التعليقات على شاومي تستعد لإطلاق هاتف Redmi Note 11T 5G عالميا في هذا الموعد
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