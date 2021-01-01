

شاومي تستعد لإطلاق هاتف Redmi Note 11T 5G عالميا في هذا الموعد شاومي تستعد لإطلاق هاتف Redmi Note 11T 5G عالميا في هذا الموعد

كشفت تسريبات الموعد الرسمى لإطلاق هاتف Redmi Note 11T 5G العملاق في الأسواق العالمية، حيث أصدرته شركة شاومي الصينية ، تحت علامتها الفرعية ريدمى، الشهر الماضي حصريا في الصين، لكن التقارير تشير إلى إطلاقه في 30 نوفمبر الجاري في الهند .



وبحسب موقع GSMArena فإن الإطلاق العالمى من هاتف Redmi Note 11T 5G سيشمل عدد من التغييرات أهمها أن الهاتف سيصدر بمعالج من نوع Snapdragon من شركة كوالكوم الأمريكية بدلا من معالج Dimensity 810 من شركة ميديا تيك الصينية.



كما سيصدر هاتف Redmi Note 11T 5G بثلاثة خيارات للذاكرة هى : 6 جيجابايت / 64 جيجابايت و 6 جيجابايت / 128 جيجابايت و 8 جيجابايت / 128 جيجابايت للذاكرة العشوائية و ذاكرة التخزين الداخلية، مع 3 ألوان مختلفة.

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وسيأتى هاتف Redmi Note 11T 5G بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.67 بوصة، وبدقة عرض+ 1080 بكسل ، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ عينات باللمس 480 هرتز، كما تدعم تقنية HDR10 +، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة ، ومقاومة للمياه والغبار.ويحتوى هاتف Redmi Note 11T 5G على بطارية سعة 5000 مللى أمبير في الساعة، بقدرة شحن 120 واط، يشحن في غضون 17 دقيقة فقط، مع تقنية الشحن الخارقة HyperCharge .وسيعمل هاتف Redmi Note 11T 5G بواسطة معالج كوالكوم الأقوى Snapdragon 888، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1، بسعة 128 جيجابايت، إلى الجانب معيار IP53 لمقاومة الغبار الأساسية.