كشفت تسريبات مصورة لأول مرة مواصفات هاتف سامسونج الأرخص على الإطلاق من الفئة الرائدة، Galaxy S21 FE ، والذى اضطرت شركة سامسونج لتأجيل إطلاقه للعام المقبل، حيث كان من المقرر إطلاقه هذا العام.
وبحسب موقع Tech Radar فإن هاتف Galaxy S21 FE سيصدر في الأسواق الأوروبية فقط، نتيجة للأزمة العالمية لنقص الرقائق وأشباه الموصلات والتي ضربت شركات الهواتف الذكية، وكان الهاتف من ضمن الهواتف الأخرى التى تأثرت بها.
وتكشف الصور أن هاتف Galaxy S21 FE الأرخص في فئة الهواتف الرائدة سيصدر بتصميم مختلف تماما عن باقى هواتف سامسونج ، بالإضافة إلى حصوله على ألوان جديدة مثل اللون الأخضر والبنفسجي والأبيض والأسود والبرتقالي .
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التعليقات على لأول مرة.. تسريبات تكشف صور هاتف سامسونج الأرخص Galaxy S21 FE
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