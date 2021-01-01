

لأول مرة.. تسريبات تكشف صور هاتف سامسونج الأرخص Galaxy S21 FE لأول مرة.. تسريبات تكشف صور هاتف سامسونج الأرخص Galaxy S21 FE

كشفت تسريبات مصورة لأول مرة مواصفات هاتف سامسونج الأرخص على الإطلاق من الفئة الرائدة، Galaxy S21 FE ، والذى اضطرت شركة سامسونج لتأجيل إطلاقه للعام المقبل، حيث كان من المقرر إطلاقه هذا العام.



وبحسب موقع Tech Radar فإن هاتف Galaxy S21 FE سيصدر في الأسواق الأوروبية فقط، نتيجة للأزمة العالمية لنقص الرقائق وأشباه الموصلات والتي ضربت شركات الهواتف الذكية، وكان الهاتف من ضمن الهواتف الأخرى التى تأثرت بها.



وتكشف الصور أن هاتف Galaxy S21 FE الأرخص في فئة الهواتف الرائدة سيصدر بتصميم مختلف تماما عن باقى هواتف سامسونج ، بالإضافة إلى حصوله على ألوان جديدة مثل اللون الأخضر والبنفسجي والأبيض والأسود والبرتقالي .

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وتشير التقارير إلى أن هاتف Galaxy S21 FE 5G سيتم إطلاقه في مؤتمر CES 2022 القادم من الشركة في 4 يناير المقبل، كما سيأتي بشاشة من نوع Amoled، قياس 6.4 بوصة، وتأتى بجودة FHD+، وبمعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع دعم لتقنية +HDRE10، وسيأتى الهاتف بتصميم مثقوب وحواف فائقة النحافة، مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، مع مستشعر بصمات الأصابع داخل الشاشة.و سيحصل هاتف Galaxy S21 FE 5G من سامسونج على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 15واط.وسيقدم هاتف Galaxy S21 FE 5G بكاميرا خلفية ثلاثية ، بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.