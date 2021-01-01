

احذر.. هاكرز يخترقون جهازك من خلال إعلانات تحمل اسم متصفح شهير احذر.. هاكرز يخترقون جهازك من خلال إعلانات تحمل اسم متصفح شهير

كشفت تقارير أن مجموعة من الهاكرز تسمى Magniber تعمل على اختراق الآلاف من المستخدمين باستخدام عدد من الإعلانات التى تحمل اسم متصفح Internet Explorer إنترنت إكسبلورر الشهير لإغراء المستخدمين وبالتالي الوقوع ضحية للاختراق.



وبحسب موقع Tech Radar فإن الهاكرز يستخدمون عدد من الروابط التي تحتوى على برامج خبيثة كثغرات أمنية تعمل على تدمير الأجهزة واختراق حسابات المستخدمين وتسريب بياناتهم الشخصية.



ويشير تقرير من Bleeping Computer أنه على الرغم من أن متصفح إنترنت إكسبلورر يعد من أقد المتصفحات على الإطلاق كما أنه قد أوشك على النهاية ، إلا أن هناك عدد كبير من المستخدمين لا يزالون يفضلونه في التصفح، الأمر الذى يوقعهم في الاختراق فورا عند استخدام الروابط التي يرسلها الهاكرز .

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وبدأت مجموعة الهاكرز Magniber نشاطها في عام 2017 كخلف لسلسلة أخرى من برامج الفدية تسمى Cerber واستهدفت المجموعة في البداية المستخدمين في كوريا الجنوبية فقط، ثم وسعت المجموعة من نشاطها عبر برامج الفدية نطاق عملياتها لإصابة الأنظمة في الصين وتايوان وهونج كونج وسنغافورة وماليزيا، وعدد كبير من دول العالم.وفي حين أن الثغرة التى يستخدمها الهاكرز في إنترنت إكسبلورر هي عارة خلل في تلف الذاكرة ينشأ عن طريق عرض موقع ويب مصمم خصيصًا ، فقد تم تصحيحها بواسطة Microsoft مرة أخرى في مارس الماضي من هذا العام.وتمكن ثغرة أخرى مجموعة الهاكرز Magniber من تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد في محرك عرض إنترنت إكسبلورر عن طريق فتح مستند ضار ، يخترق المستخدمين في الحال .