كشفت تقارير أن مجموعة من الهاكرز تسمى Magniber تعمل على اختراق الآلاف من المستخدمين باستخدام عدد من الإعلانات التى تحمل اسم متصفح Internet Explorer إنترنت إكسبلورر الشهير لإغراء المستخدمين وبالتالي الوقوع ضحية للاختراق.
وبحسب موقع Tech Radar فإن الهاكرز يستخدمون عدد من الروابط التي تحتوى على برامج خبيثة كثغرات أمنية تعمل على تدمير الأجهزة واختراق حسابات المستخدمين وتسريب بياناتهم الشخصية.
ويشير تقرير من Bleeping Computer أنه على الرغم من أن متصفح إنترنت إكسبلورر يعد من أقد المتصفحات على الإطلاق كما أنه قد أوشك على النهاية ، إلا أن هناك عدد كبير من المستخدمين لا يزالون يفضلونه في التصفح، الأمر الذى يوقعهم في الاختراق فورا عند استخدام الروابط التي يرسلها الهاكرز .
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التعليقات على احذر.. هاكرز يخترقون جهازك من خلال إعلانات تحمل اسم متصفح شهير
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