تستعد هواوي في 17 نوفمبر الجاري للكشف عن ساعتها الذكية الجديدة التي ستحصل على ميزات عملية ومتطورة.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن ساعة Watch Gt Runner المنظرة ستأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (46.5/46.5/10.6) ملم، وزنه 46 غ، محاط بإطار معدني متين، ومحمي بطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.
كما ستحصل الساعة غلى شاشة AMOLED بمقاس 1.46 بوصة، دقة عرضها (454/454) بيكسل، معدل سطوعها 326 شمعة/م تقريبا.
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التعليقات على هواوي تعلن عن أحدث ساعاتها الذكية
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