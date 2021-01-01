هواوي تعلن عن أحدث ساعاتها الذكية

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هواوي تعلن عن أحدث ساعاتها الذكية

تستعد هواوي في 17 نوفمبر الجاري للكشف عن ساعتها الذكية الجديدة التي ستحصل على ميزات عملية ومتطورة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن ساعة Watch Gt Runner المنظرة ستأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (46.5/46.5/10.6) ملم، وزنه 46 غ، محاط بإطار معدني متين، ومحمي بطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

كما ستحصل الساعة غلى شاشة AMOLED بمقاس 1.46 بوصة، دقة عرضها (454/454) بيكسل، معدل سطوعها 326 شمعة/م تقريبا.

وستتوافق Watch Gt مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة المحمولة الذكية من هواوي كما ستعمل مع هواتف أندرويد، وستزود بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبوصلة إلكترونية، ومستشعرات لقياس الضغط الجوي.

وتتضمن الساعة أيضا "مستشعرات" لقياس معدلات ضغط الدم ونبض قلب المستخدم، وأخرى لقياس معدلات النوم والنشاط البدني ومعدل الخطوات التي يقطعها المستخدم يوميا أثناء المشي، فضلا عن ذاكرة داخلية 4 غيغابايت، وشرائح للاقتران مع الأجهزة الإلكترونية لاسلكيا عبر Bluetooth 5.1.

المصدر: روسيا اليوم

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