شركة توشيبا تقر تقسيها إلى 3 شركات وتكشف عن الأسباب

أكدت شركة توشيبا العالمية خططها لتقسيم الشركة إلى ثلاثة شركات ذات نشاطات تجارية منفصلة، وذلك نتيجة لضغوط متزايدة من المستثمرين لإجراء تغييرات منذ فضيحة المحاسبة التي ضربتها في عام 2015 ونتيجة للعديد من الاضطرابات والانتكاسات.
وقالت توشيبا إن الشركات الثلاث ستتركز أعمالها في مجالات البنى التحتية وأشباه الموصلات والأجهزة، حيث ستشهد خطة توشيبا الابتعاد عن شركتين أساسيتين لها وهما وحدة الطاقة والبنية التحتية بالإضافة إلى وحدة التجهيز والتخزين.وفقاً لشبكة بي بي سي.
وأوضحت الشركة أن القرار سيسمح لكل شركة بزيادة تركيزها بشكل كبير وتسهيل اتخاذ القرارات بهيكلة أقل تكلفة، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يجعل الشركات في وضع أفضل للاستفادة من مكانتها المتميزة في السوق وأولوياتها ولتحقيق نمو مربح مستدام.
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