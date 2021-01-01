شركة توشيبا تقر تقسيها إلى 3 شركات وتكشف عن الأسباب

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شركة توشيبا تقر تقسيها إلى 3 شركات وتكشف عن الأسباب

أكدت شركة توشيبا العالمية خططها لتقسيم الشركة إلى ثلاثة شركات ذات نشاطات تجارية منفصلة، وذلك نتيجة لضغوط متزايدة من المستثمرين لإجراء تغييرات منذ فضيحة المحاسبة التي ضربتها في عام 2015 ونتيجة للعديد من الاضطرابات والانتكاسات.

وقالت توشيبا إن الشركات الثلاث ستتركز أعمالها في مجالات البنى التحتية وأشباه الموصلات والأجهزة، حيث ستشهد خطة توشيبا الابتعاد عن شركتين أساسيتين لها وهما وحدة الطاقة والبنية التحتية بالإضافة إلى وحدة التجهيز والتخزين.وفقاً لشبكة بي بي سي.

وأوضحت الشركة أن القرار سيسمح لكل شركة بزيادة تركيزها بشكل كبير وتسهيل اتخاذ القرارات بهيكلة أقل تكلفة، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يجعل الشركات في وضع أفضل للاستفادة من مكانتها المتميزة في السوق وأولوياتها ولتحقيق نمو مربح مستدام.

وشهدت الشركة اليابانية العيد من التقلبات في السنوات الماضية، حيث كان عام 2015، قد شهد استقالة الرئيس التنفيذي للشركة، هيساو تاناكا، بعد أن قالت توشيبا إنها بالغت في أرباحها بأكثر من مليار دولار.

وفي أبريل من هذا العام، قدمت شركة الأسهم الخاصة البريطانية CVC Capital Partners عرضا للاستحواذ عليها بقيمة 20 مليار دولار، وبعدها بأسبوع، استقال الرئيس التنفيذي للشركة نوبواكي كوروماتاني، وسط جدل حول العرض. ثم رفضت توشيبا عرض CVC الأمر الذي أغضب بعض المساهمين النشطاء، ليتم إقصاء رئيس مجلس الإدارة أوسامو ناجاياما من منصبه في يونيوالماضي.

وكانت توشيبا، قد أعلنت، يوم 4 أغسطس 2020 عن بيع باقي حصتها الخاصة بالحواسب المحمولة لشركة Dynabook المملوكة بالكامل لشركة شارب.

المصدر: المصرى اليوم

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