

مقطورة «الحوت» بتصميمها الفريد أفضل خيار لعشاق التخييم (صور) مقطورة «الحوت» بتصميمها الفريد أفضل خيار لعشاق التخييم (صور)

يمنح تصميم مقطورة التخييم Whale Trailer Cabin، وشكلها العضوي مع تدرجات اللون الأزرق فوق الأبيض، مظهراً يشبه الحوت، كما صممت المقطورة ذات المحور الواحد لتكون مضغوطة وسهلة السحب.



وبحسب motor1، أثناء التخييم يمكنك فتح الجزء الخلفي للمقطورة بالكامل، ما يسمح للجزء الداخلي المنزلق للخارج بالتحرك للأمام، ما يؤدي إلى مضاعفة المساحة.



كما يزيد السقف المنبثق الصغير المتواجد في القسم المنزلق من مساحة الرأس، بينما يزيد السقف في الهيكل الرئيسي من المساحة بشكل أكبر.

فيما يسمح المدخل الجانبي بسهولة الدخول داخل السيارة، ويسمح المطبخ المنزلق للخارج بإمكانية تناول الطعام في الهواء الطلق عندما يكون الطقس جيد، كما يمكن أن يظل الجزء الخلفي مفتوحًا للاستمتاع بالمناظر الخلابة أثناء الاسترخاء في الداخل.

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بينما صمم الصينى Hu Yong، هذا الطراز الذي يستهدف عشاق التخييم في السوق الصينية، والذي فاز مؤخرًا بجائزة Red Dot Design ، كما أن المقطورة في مراحل التطوير المبكرة للإنتاج.فيما لم يعلن متي سيكون هذا الطراز متاحًا، ولكن نأمل أن يدخل أسواقًا أخرى حول العالم، وبصرف النظر عن تصميمها الفريد، فهي مقطورة تجمع بين العديد من الميزات فى حجم صغير ما يجعلها اختيار جيد لعشاق التخييم.