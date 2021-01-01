يمنح تصميم مقطورة التخييم Whale Trailer Cabin، وشكلها العضوي مع تدرجات اللون الأزرق فوق الأبيض، مظهراً يشبه الحوت، كما صممت المقطورة ذات المحور الواحد لتكون مضغوطة وسهلة السحب.
وبحسب motor1، أثناء التخييم يمكنك فتح الجزء الخلفي للمقطورة بالكامل، ما يسمح للجزء الداخلي المنزلق للخارج بالتحرك للأمام، ما يؤدي إلى مضاعفة المساحة.
كما يزيد السقف المنبثق الصغير المتواجد في القسم المنزلق من مساحة الرأس، بينما يزيد السقف في الهيكل الرئيسي من المساحة بشكل أكبر.
فيما يسمح المدخل الجانبي بسهولة الدخول داخل السيارة، ويسمح المطبخ المنزلق للخارج بإمكانية تناول الطعام في الهواء الطلق عندما يكون الطقس جيد، كما يمكن أن يظل الجزء الخلفي مفتوحًا للاستمتاع بالمناظر الخلابة أثناء الاسترخاء في الداخل.
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التعليقات على مقطورة «الحوت» بتصميمها الفريد أفضل خيار لعشاق التخييم (صور)
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