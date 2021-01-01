إذا كنت ترغب في ترتيب التروس الخاصة بك في سيارة تويوتا الرياضية الجديدة ، فإن GR 86 هو خيارك الوحيد حاليًا مع ناقل الحركة يدوي بست سرعات، لكن قد لا يكون هذا هو الوضع لفترة أطول.
فحالياً تويوتا لا تقدم سوى ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات لـ GR Supra ، لكن تغيير العصا سيجعلها أكثر جاذبية للقيادة.
وبحسب car buzz، قبل الكشف عن GR Supra الجديدة، انتشرت الشائعات بأن تويوتا ستقدم ناقل حركة يدوي للسيارة الرياضية الجديدة، كما اعترفت تويوتا أيضًا باختبار سوبرا باستخدام ناقل حركة يدوي، ولكن وفقًا للمنشور الياباني Car Sensor ، سيتم الحصول على دليل GR Supra قريبًا.
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التعليقات على «تويوتا سوبرا GR» تحصل على علبة التروس التي تستحقها
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