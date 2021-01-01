

5 آلاف جنيه زيادة على أسعار «هيونداي I20 » 5 آلاف جنيه زيادة على أسعار «هيونداي I20 »

رفعت مجموعة أوتو غبور الوكيل الحصري لعلامة هيونداي في مصر، أسعار فئات «هيونداي i20 » بزيادة بلغت 5 آلاف و 100 جنيه، لتبدأ أسعار الفئة الأولى من 275 ألف جنيه، والثانية 295 ألفا، والثالثة 305 آلاف والرابعة 315 ألف .



وتأتى i20 بمحرك قوي سعة 1400 لتر MPI، بقوة 100 حصان وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، وتتمتع i20 بثبات على السرعات المرتفعة بفضل نظام التعليق الأمامي MacPherson، ونظام التعليق الخلفي Semi Rigid Axle, Torsion Bar.



وتحتوي i20 على مجموعة من وسائل الأمان الاساسية مثل الوسائد الهوائية الامامية والمكابح المضادة للانغلاق ABS، توزيع قوة المكابح إلكترونياً EBD، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، برنامج التوازن عند المرتفعات HAC، نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، وتجهيزات اختيارية مثل مراَة داخلية ذاتية التعتيم، وكاميرا للرؤية الخلفية، وسائد هوائية جانبية، وجهاز تحذير المسافات الأمامية.

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كما تتمتع وحساسات ركن خلفية وزر تشغيل/إيقاف السيارة ومصابيح ضباب أمامية جنوط 16 وتكييف هواء أوتوماتيكي وكمبيوتر رحلات ذو 6 وظائف مثل بيان متوسط السرعة و استهلاك الوقود مرايا الرؤية الجانبية يمكن ضبطها و طيها كهربائيًا مع تدفئة ذاتية.ومتاحة بعجلة قيادة جلد ذات تحكم هيدروليك و متعددة الوظائف مدخل USB و AUX و بلوتوث، ومخرج كهرباء 12 فولت، و زر فتح الشنطة من الخارج، ودخول بدون مفتاح.