في إطار سعي الغالبية العظمى من الشركات العالمية المصنعة والمنتجة للسيارات، في الانتقال والتحول للطاقة الكهربائية النظيفة لتقليل نسبة الانبعاثات الضارة والسموم الصادرة من السيارات التي تسير بالوقود التقليدي.
و في هذا السياق كشفت شركة هيونداي عن مشروعها وخططها الكهربائية الجديدة الذي تمضي فيه بخطوات جريئة تحت اسم SEVEN ، سيُعرض لأول مرة في العالم في معرض أوتوموبيليتي LA و سيفتتح يوم 17 نوفمبر الحالي ، تمهيداً لظهور ايونيك 7 كموديل لعام 2024 .
ويقوم مشروع SEVEN بإنتاج سيارة أيونيك 7 الرياضية متعددة الاستخدامات، وتقول هيونداي إن السيارة الجديدة ستصل للأسواق العالمية في أوائل عام 2024 ضمن المشروع الكهربائي طويل المدى ، وتتشابه مع سيارة هيونداي الأخرى Palisade في مقصورتها الداخلية التي تتوفر بستة وسبعة مقاعد .
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التعليقات على هيونداي تكشف عن مفهوم جديد لأيونيك 7 الكهربائية 2024
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