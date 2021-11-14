

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 14-11-2021 أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 14-11-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الأحد الموافق 14 نوفمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:





أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

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سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.كما سجل اليورو للشراء 17.8828 جنيه، والبيع 18.0396 جنيه.وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 20.8857 جنيه، والبيع 21.1325 جنيه.فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.4088 جنيه، والبيع 12.5508 جنيه. ‏سجل الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.4044 جنيه، والبيع 2.4257 جنيه.أسعار صرف العملات الأجنبية اليوموسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7956 جنيه، والبيع 1.8176 جنيه.كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.7833 جنيه، والبيع 1.8109 جنيه.وسجل الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.9319 جنيه، والبيع 17.1031 جنيه.سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.6833 جنيه، والبيع 13.8349 جنيه.وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.3812 جنيه، والبيع 11.5453 جنيه.