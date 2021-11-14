

تعرف على أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى تعرف على أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 8.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 446.7 مليون جنيه، يليه سهم " شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" بحجم تداول بلغ 7.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 154.5 مليون جنيه.



وجاء في المركز الثالث، "سبيد ميديكال" بحجم تداول بلغ 75.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 137.8 مليون جنيه، ثم "المصرية للاتصالات" بحجم تداول 9.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 133.6 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 48.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 116.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.



وفى المركز السادس "حديد عز" بحجم تداول بلغ 7.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 110.2 مليون جنيه، ثم "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول 48.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 93.2 مليون جنيه، ثم "رواد السياحة-رواد"، بحجم تداول 5.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 92.7 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير"، بحجم تداول 4.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 89.6 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك"، بحجم تداول بلغ 10.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 76.8 مليون جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11573.14 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعد صعود دام 5 أسابيع متتالية، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 2186.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 0.89% ليغلق عند مستوى 3173.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.01% ليغلق عند مستوى 13618.44 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 4270.67 نقطة.