

القومي لبحوث الإسكان والبناء ينظم المنتدي الاستراتيجي الأول نحو المجتمعات الخضراء القومي لبحوث الإسكان والبناء ينظم المنتدي الاستراتيجي الأول نحو المجتمعات الخضراء

ينظم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء المنتدي الاستراتيجي الأول نحو تنمية مستدامة 2030 المجتمعات الخضراء، تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في الفترة من 15 إلي 18 نوفمبر 2021





ويناقش المنتدي عدد من المحاور الهامة ومنها الإسكان والمجتمعات المستدامة والمياه والزراعة المستدامة وترشيد استهلاك الطاقة، استخذام الموارد الصديقة للبيئة وإعادة تدوير مخلفات البناء.

