

استقرار أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد 14 نوفمبر استقرار أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد 14 نوفمبر

شهدت أسعار اللحوم الحمراء حالة من الاستقرار اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021، حيث سجل سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 130 إلى 160 جنيه للكيلو حسب المنطقة.



وبلغ سعر الفلتو الكندوز حوالى 170 جنيها للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 180 جنيها للكيلو ،كما ارتفع سعر كيلو اللحم الضأن إلى ما بين 150 إلى 160 جنيه ،



وسجلت الكبدة البقري والضأن ما بين 150 إلى 160 جنيها للكيلو وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 100 إلى 120 جنيه للكيلو.

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ومن جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومي للبتلو حتى الآن أكثر من 5,6 مليار جنية لحوالي 35 ألف مستفيد من المربين والمزارعين، لتربية وتسمين ما يزيد عن 380 ألف رأس وذلك بعد اعتماد تمويل جديد للبتلو بمبلغ 128.3 مليون جنية لعدد 711 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالي عدد رؤوس ماشية (8570) رأس وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.وقال إن المشروع القومي للبتلو بدأ في عام 2017 بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه ووصل حجم تمويله حالياً 5.6 مليار جنيه، وقد انعكس ذلك على توافر الكميات واستقرار الأسعار مع زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء، موضحا أن المربي المستفيد من المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلي والمستورد غير ملتزم بتقديم رخصة تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط ولكن يكتفي بإجراء معاينة ثلاثية من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الزراعي المصري أو من يمثلهم بالمحافظات للاستوثاق من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والتسمين.‏ويكثف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية من المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع بشقيه المحلى والمستورد للعمل على تذليل أي عقبات محتملة تواجه المستفيدين على أرض الواقع حيث يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682