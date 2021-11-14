

وزير الاتصالات: خطة طموح لتطوير البنية التحتية أبرز تحديات إجراءات الإصلاح الاقتصادي وزير الاتصالات: خطة طموح لتطوير البنية التحتية أبرز تحديات إجراءات الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر كانت لها آثار إيجابية على زيادة قدرة الدولة في مواجهة التحديات التي تفرضها الجائحة على عدة مستويات، موضحاً أنه من أبرز جهود الإصلاح تنفيذ خطة طموح لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في كل أنحاء الجمهورية.



وأشار طلعت إلى أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل قطاعات الدولة لتطويع التكنولوجيا في مجابهة التحديات التي فرضتها الجائحة؛ ومنها التعاون مع وزارة الصحة في تنفيذ مشروع للتشخيص والعلاج عن بعد وإقامة شراكات فاعلة مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لإتاحة العملية التعليمية عبر الإنترنت لخدمة 16 مليون طالب، وتم توفير أجهزة التابلت لعدد مليون طالب في الصف الثالث الإعدادي والبدء في تصنيع التابلت في مصر في سبيل توفيره بأسعار اقتصادية في متناول الطلبة.



جاء ذلك خلال كلمة طلعت أثناء مشاركته، اليوم السبت، في جلسة حوارية افتراضية بمنتدى باريس للسلام حول جهود سد الفجوة الرقمية من أجل التعافي الشامل فيما بعد الجائحة بمشاركة وزيرة الاقتصاد والتحول الرقمي بدولة توجو، ومدير الإدارة العامة للتعاون الدولي والتنمية بالمفوضية الأوروبية.

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وأضاف طلعت أنه يتم تنفيذ عدد من المبادرات لتطبيق التقنيات الرقمية المتقدمة لخدمة المواطنين بشكل أفضل وزيادة الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى العمل على نشر ثقافة استخدام الإنترنت وتسهيل سبل وصول المواطنين إليه، مؤكداً استمرار العمل على رفع كفاءة الإنترنت، الأمر الذي أثمر عن تضاعف سرعات الإنترنت خلال العامين الماضيين، لتصل إلى 44.7 ميجابايت في الثانية في يوليو 2021 مقارنة بـ15 ميجابايت في الثانية خلال نوفمبر عام 2019 طبقاً لمؤشر أوكلا ookla speedtest العالمي لقياس سرعات الإنترنت.وأوضح وزير الاتصالات أنه تم طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها لتقديم خدمات المحمول في مصر بنهاية عام 2020، وذلك في إطار جهود تعزيز سرعة شبكات الجيل الرابع.وأشار طلعت إلى أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات لربط المنازل بشبكة الألياف الضوئية في 4500 قرية خلال ثلاث سنوات لخدمة أكثر من 58 مليون مواطن، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.وأوضح وزير الاتصالات أن الحكومة قد أطلقت عدداً من المبادرات لإعداد الكفاءات الرقمية لتلبية احتياجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، لافتاً إلى أنه من أبرز هذه المبادرات مبادرة مستقبلنا رقمي التي تحظى برعاية الدولة ويتم تقديمها بالمجان بهدف صقل مهارات الشباب في مجال العمل الحر والحصول على فرص عمل متميزة في سوق العمل العالمي، مؤكداً تضاعف ميزانية التدريب التقني 22 مرة خلال 3 سنوات، وزيادة أعداد المتدربين 50 ضعفاً لتصل إلى 200 ألف متدرب بنهاية العام المالي الحالي.وأكد طلعت أن مصر تشغل المركز الأول في عدد صفقات الاستثمارات في الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ضوء تضاعف حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة في مصر والذي بلغ أكثر من 390 مليون دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، موضحاً أبرز جهود الدولة لدعم منظومة الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التي تنفذها مصر على مدار السنوات الخمس المقبلة، ومنها نشر مراكز إبداع مصر الرقمية CREATIVA والتي تعد منظومة كاملة لرعاية رواد الأعمال من خلال توفير سبل الاحتضان ومسرعات أعمال التدريب والمساندة في الوصول إلى التمويل، حيث تم إنشاء 7 مراكز في عدد من المحافظات وجار العمل في إنشاء 10 مراكز أخرى.وأضاف وزير الاتصالات أنه يتم حالياً توجيه استثمارات ضخمة للبحث والتطوير وتقديم فرص تدريب وتعلم مكثفة وبناء شراكات فاعلة على المستوى الدولي بهدف تكوين قاعدة من الخبراء في مجال التكنولوجيات المتقدمة؛ مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وإنترنت الأشياء؛ للتصدي للتحديات التي تواجه المجتمع المصري.وأشار طلعت إلى حجم الإنجاز الذي حققته الحكومة المصرية في مجال التحول الرقمي في إطار استراتيجية مصر الرقمية؛ حيث تم إطلاق ما يقرب من 100 خدمة على منصة مصر الرقمية، منوهاً إلى أن الجائحة قد أسهمت بشكل إيجابي في زيادة إقبال المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية.