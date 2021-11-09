

قبل ولا بعد؟ اعرفى الترتيب الصحيح لاستعمال الكونسيلر وكريم الأساس قبل ولا بعد؟ اعرفى الترتيب الصحيح لاستعمال الكونسيلر وكريم الأساس

تتساءل الكثيرات عما إذا كان يجب وضع خافي العيوب "الكونسيلر" أولا أم كريم الأساس أولاً، الحقيقة هي أن الترتيب الذي تقومين بوضع المنتجات به يمكن أن يختلف بناءً على التفضيل الشخصي، ربما ترغبين في وضع مكياج العيون أولاً ، ثم تتبعيه بباقي البشرة، أو ربما تتبعى وضع "برايمر" قبل كريم الأساس.



بغض النظر عن الترتيب الذي تفضلينه، من المحتمل أن تدمجي كل من خافي العيوب وكريم الأساس في مرحلة ما خلال وضع المكياج، وعلى الرغم من أنه قد لا يكون من المهم أيهما تضعيه أولاً ، إلا أن موقع Bustle ذكر أن هناك بعض الإيجابيات والسلبيات في تطبيق أحدها قبل الآخر، وهي كالتالي:





أولاً: وضع الكونسيلر قبل كريم الأساس:

استخدام خافي العيوب قبل كريم الأساس يمكن أن يكون مفيدًا لأنه من المحتمل أن ينتهي بك الأمر باستخدام كريم أساس بنسبة قليلة وقد تقررين حتى التخلي عن كريم الأساس نهائيا، كما أن استخدام خافي العيوب قبل كريم الأساس يحقق ما يسمى بتقنية تسمى "الطلاء السفلي"، فالبدء بوضع الكونسيلر والكونتور الخاص بكِ، ثم وضع كريم الأساس في الأعلى. بحيث يمنح البشرة مظهرا أكثر جاذبية وإشراق.



ثانياً: وضع الكونسيلر بعد كريم الأساس:

يفضل بعض خبراء التجميل وضع كريم الأساس أولاً، مما يسمح للكونسيلر بالعمل كهايلايتر، فعندما يكون خافي العيوب الخاص أفتح بدرجة أو درجتين من بشرتك يخلق إضاءة في جميع الأماكن التي يضرب فيها الضوء بشكل طبيعي، أما عن الجانب السلبي لاستخدام كريم الأساس ثم وضع الكونسيلر بعد ذلك قد لا تشعرين بالخفة على بشرتك خصوصا مع استخدام عدة طبقات من كريم الأساس، على ضرورة الحذر أثناء استخدام البودرة المضغوطة فقد يكون كريم الاساس والكونسيلر كافيين.



