

للحفاظ على البيئة.. طرح مجموعة "بلوفرات" معاد تدويرها أشهرهم بلوفر ديانا للحفاظ على البيئة.. طرح مجموعة "بلوفرات" معاد تدويرها أشهرهم بلوفر ديانا

تبحث الأسر خلال هذه الفترة عن ملابس شتوية للأطفال والتى تساعدهم على الشعور بالدفء خلال الأيام الباردة وفى نفس الوقت تتسم بالأناقة، ومع اتجاه دول العالم للحفاظ على البيئة من التلوث، والاتجاه لإعادة التدوير، قامت مؤسسة إجتماعية تدعى بـ"Notjust"، بإنشاء أول مجموعة معاد تدويرها باستخدام خيوط لا تسبب تلوث للبيئة، وسيتم سيتم التبرع بـ 50٪ من أرباح كل عملية بيع للجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة التي تعالج تغير المناخ والصحة العقلية وكانت قدمت الشركة 50000 جنيه إسترليني للجمعيات الخيرية من حملات البيع السابقة، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.



وفي السنوات السابقة، احتوت منتجات العلامة التجارية على تصميمات مختلفة لبلوفرات معاد تدويرها، والتى كان مطبوع عليها شعار لمناسبات مختلفة مثل عيد الميلاد وجهود إنجلترا في بطولة أوروبا وحتى المذيع ديفيد أتينبورو، وجميع التصميمات متاحة للبيع عبر مواقع التسوق على الإنترنت وأسعارها تتراوح مابين 37.99 جنيهًا إسترلينيًا و47.99 جنيه إسترليني.



أميرة الشعب

أعيد تصميم البلوفر الشهير لأميرة الشعب الراحلة ديانا، والمطبوع عليه رسومات مختلفة لحيوانات الرنة وفى منتصفة حيوان رنة أسود اللون، والذى يتصف بأناقته ويمكن ارتداء مع سروال جينز.

بلوفر "Three Lions"احتفل منتخب إنجلترا لكرة القدم "Three Lions" بنجاح فريق كرة القدم الإنجليزي في بطولة أوروبا من خلال تصميم شارة الكابتن على بلوفر مطبوع عليه "الأوقات السعيدة لم تبدو جيدة أبدًا" وعبارة "إنها ستأتي إلى المنزل 22" على ظهر البلوفر.بلوفر عملة "Cryptmas"واحتفالاً بإصدار عملة رقمية معروفة باسم (Cryptocurrency) أو "Cryptmas" والتى تستخدم لغرض أمني لحماية التعاملات الافتراضية .المذيع ديفيد اتنبررروصمم بلوفر مطبوع عليها المذيع الشهير ديفيد اتنبررر، بعد ظهوره الرائع في "Cop26" أى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.











