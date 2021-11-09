ارتفع عدد ضحايا موجة الطقس السيء التي تعرضت لها أسوان بجنوب مصر، الجمعة، إلى 3 وفيات، كما أصيب 425 شخصا بلدغات العقارب.
ووفق وكيل وزارة الصحة بأسوان إيهاب حنفي، فإن "الحصر النهائي لأعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن حالة الطقس السيء الذي تعرضت له أسوان الجمعة بلغت 3 ضحايا و425 حالة إصابة بلدغات العقارب، وجرى تحويلهم إلى مستشفيات كوم أمبو ودراو وإدفو".
وأضاف حنفي: "جرى رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة واستدعاء الأطباء من الإجازات للمساعدة في مواجهة الظروف الطارئة".
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التعليقات على مصر.. 3 وفيات ومئات الإصابات بلدغات العقارب في أسوان
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