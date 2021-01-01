للأمهات.. 9 نصائح لعقاب ابنك بعيدا عن الضرب | فيديو



نصائح لعقاب ابنك نصائح لعقاب ابنك

قدمت الدكتورة ولاء شبانة، استشاري علم النفس، نصائح لجميع الأمهات لطرق معاقبة الأبناء بعيدا عن الضرب.



طرق معاقبة الأبناء



وقالت الدكتورة ولاء شبانة، استشاري علم النفس، خلال لقاء لها عبر برنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إنه يمكن معاقبة الأبناء بأكثر من طريقة بعيدا عن استخدام الضرب الذي قد يؤثر بشكل سلبي على الأبناء ومن هذه الطرق هي:

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1- حرمان الطفل من الأشياء المحببة إليه.2- حرمان الطفل من الألعاب أو المصروف اليومي أو الخروج لزيارة من يحب.3-عدم الحديث مع الطفل لفترة قصيرة خاصة والاكتفاء بالنظرات الحادة فقط4-الابتعاد عن التوبيخ بالألفاظ أمام الأخرين حتى لا يفقد الثقة في نفسه5-تقليل المدح مع إحساسه بعدم الرضا عن أفعاله وسلوكياته بأسلوب لائق6- تفادي الأب والأم الشجار أمام أبنائهم من وقت لآخر7- ترك الطفل يتحمل نتائج الأخطاء كعدك ذهابه للنادي8- تخصيص مكان بالمنزل يجلس فيه الطفل منفردا دون أي لعب9- تخصيص حصالة يدفع فيها الطفل مبالغ حال ارتكاب الأخطاءوعلى صعيد آخر تشير الدكتورة عبلة إبراهيم استشاري العلاقات الأسرية والتربوية أنه يجب أن يشجع الآباء أبنائهم على اللعب والتعلم لتعزيز مهارات التعلم عند الطفل، ويعتبر التعلم من خلال الألعاب هي أفضل وسائل تنمية ذكاء الأطفال.ألعاب تعزز مهارات التعلم عند الطفلتضيف دكتورة عبلة أن هناك العديد من الألعاب التي تعمل على تعزيز مهارات التعلم عند الطفل الصغير، والتي يجب أن يحرص الآباء على تقديمها لأطفالهم في مراحل عمرهم المختلفةاللعب بالأيديمن أهم الوسائل التي تنمي قدرات الطفل الحركية والعقلية هو السماح له باللعب بيديه، وهي اولى مراحل لعب الطفل، أن يحمل الأشياء ويقذفها ويجلبها، وأن تقدمها له ويتناولها، مع الحرص أن تكون هذه الألعاب مطاطية يستطيع الضغط عليها بأصابعه.الكتب تلعب دورا هاما جدا في تعزيز مهارات التعلم عند الأطفال الصغار، فلابد من إعطاء طفلك كتابا من سن مبكرة جدا، ولتبدأ بالكتب المصورة التي تتضمن صور الحيوانات، ولتخبرهم بأسماء الحيوانات ولتقلد صوتهم كذلك، فكل هذا يجعل دماغه نشطا ويزيد من ذكائه ومهارات الاستماع والاستيعاب.عفريت العلبةمن الألعاب القديمة والتي لازالت موجودة لكن لا يهتم بشراءها الآباء هي ما تسمى بعفريت العلبة، وهي تعزز مهارات التعلم عند الأطفال الصغار، وتساعد الطفل على فهم العلاقة السببية، بين لمسه لشيء ورد فعل هذه اللمسة في فتح الصندوق وخروج اللعبة منه.المكعباتتعد من أهم الألعاب التي تنمي مهارات الطفل العقلية والحركية معا، فمحاولاته في وضع المكعبات فوق بعضها، أو إدخال شكل المربع في الشكل الفراغي المماثل له، سيحرك ذهنه، ويزيد من مهاراته العقلية والحركية بشكل جيد وسريع، وسيساعد على تطوير التركيز والإبداع.