طريقة عمل بابا غنوج بالطحينة والثوم



سلطة البابا غنوج سلطة البابا غنوج

سلطة البابا غنوج من أنواع السلطة الشهيرة التى تقدم بالباذنحان، ولها مذاق شهى ومميز، ويسهل على ربات البيوت تحضيرها بطرق مختلفة وبسيطة.



وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل بابا غنوج بالطحينة.





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مكونات عمل بابا غنوج بالطحينة:باذنجان رومى مشوىثوم مفرومملحفلفل أسودكمونطحينةخلملعقة شبت مفرومملعقة بقدونس مفرومطريقة عمل بابا غنوج بالطحينة:- نقوم بوضع الباذنجان على عين البوتوجاز حتى يصبح طريا أو حتى ينضج.- نقوم برفعه من على النار، ونقوم بتقشيره.- بعدها نضع الباذنجان فى بولة، ونقوم بهرسه.- نضيف له القليل من الطحينة، وباقى المكونات ونقلب جيدا.- نضع البابا غنوج فى بولات التقديم، ويقدم بجانب أنواع الطعام المختلفة.- ويمكن تسوية الباذنجان فى الفرن بدلًا من وضعه على عين البوتوجاز.- ويمكن أيضا إضافة الزبادي بدلًا من الطحينة، كما يمكن الاستغناء عن الشبت والبقدونس حسب الرغبة.وهناك طريقة أخرى لعمل سلطة الباذنجان.مكونات سلطة الباذنجان:باذنجان رومى مقطع مكعباتخبز مقلىفلفل ألوان مقطع مكعبات صغيرةزبادى2 فص ثومرشة ملحرشة فلفل أسودملعقة خل أبيضطريقة عمل سلطة الباذنجان:- نخلط الزبادى مع الثوم والملح والفلفل والخل ونقلب جيدًا.- نحضر طبقا مسطحا ونفرد به الخبز المقلى.- نضع فوقه الفلفل الألوان، وفوقهم الباذنجان المقلى.- وأخيرًا نصب فوقهم خليط الزبادى، وتقدم السلطة بعدها.فوائد الباذنجان- والباذنجان من الخضروات المهمة التى لها قيمة غذائية عالية، حيث يحتوى الباذنجان على الكالسيوم والحديد والماغنيسيوم والفسفور والبوتاسيوم وفيتامين سى والصوديوم والبروتين والألياف الغذائية.وهناك فوائد عظيمة تدفعنا لتناول الباذنجان، منها:- يعزز صحة القلب.- يساعد فى الوقاية من السرطان.- يقوى المناعة.- يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم.- يقوم العظام والأسنان.- يخفض نسبة الكوليسترول بالدم.- يساعد فى إنقاص الوزن الزائد.- يحافظ على مستوى ضغط الدم بالجسم.- مهم للمرأة الحامل حيث يقوى مناعتها ويساعد فى نمو الجنين بشكل صحى.- ومن المهم تناول قشرة الباذنجان نفسها لأنه أعلى فى القيمة الغذائية من الباذنجان نفسه.