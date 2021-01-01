سادة أو بالمكسرات.. طريقة عمل البقلاوة



طريقة عمل البقلاوة طريقة عمل البقلاوة

البقلاوة من الحلوة الشرقية الشهيرة التى يجب أن تقدم بإحترافيةحتى تكون طيبة المذاق، ورغم سهولة تحضيرها إلا أنها تحتاج بعض الدقة فى تنفيذ الخطوات.



وتقدم الشيف إنجى علاء، طريقة عمل البقلاوة.



مكونات عمل البقلاوة:

باكيت عجينة الجلاش

2 كوب سمن مذاب وساخنه جدا

للتزين فستق حلبي مفروم

سيرب ثقيل

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طريقة عمل البقلاوة الهشة:-- أحضري صينية مستديرة أو مستطيله تدهن بالسمن- ضعي كمية رقاقات العجينة في الصينية بحيث تأخذ شكل وتغطي قاع وجوانب القالب.- إضغطي على حواف العجينة لتلتصق بحواف الصينية.- بإستعمال سكين حادة قطعي الطبقة العلوية من الرقاقات حتى القاع.- اسكبي السمن المذاب على البقلاوة ليغطيها تماما.- ضعي البقلاوة في الفرن لمدة 30 دقيقة إلى أن تصبح لون البقلاوة ذهبي فاتح.- أخرجي البقلاوة من الفرن، وبحذر شديد تخلصي من السمن الفائض على البقلاوة.- ضعي البقلاوة في طبق تقديم، وزعي السيرب وزيني بالفستق الحلبي المفروم، وتقدم بعدها.-ويمكن حشو البقلاوة بالمكسرات عند فردها فى الصينية، بدلا من تحضيرها سادة، حسب الرغبة.ولعمل الجلاش الحلو.مكونات عمل الجلاش الحلو:لفة جلاشسمن بلدىشربات ثقيلمكونات الشربات2 كوب سكركوب ونصف ماءعصير نصف ليمونةللحشوفستق مجروشأومكسرات مختلفة مجروشةأومهلبيةأوكاستردطريقة عمل الجلاش الحلو:-- نحضر الشربات، حيث نخلط السكر والماء معا جيدا، ونضعهم فىحلة ونرفعها على النار، ونترك الخليط يغلى 7 دقائق، ثم نضيف عصير الليمون، ونتركه على النار حتى يغلظ القوام قليلا، ثم نرفع الشربات من على النار، ونتركه يبرد.- ثم نشعل الفرن ونتركه يسخن.- ثم نذوب السمن ونحضر صينية فرن وندهنها بالسمن.- ثم نحضر لفة الجلاش ونبدأ بفردها فى الصينية مع دهان بين كل ورقة والأخرى بالسمن ويمكن دهان كل ورقتين، حسب الرغبة.- ثم نصب باقى السمن على الوجه، ونقطع الجلاش وندخله الفرن الساخن حتىيحمر لونه.- ثم نخرجه ونسقيه بالشربات البارد فور خروجه من الفرن، ونتركه يبرد، ثم يقطع ويقدم.