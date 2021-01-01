موعد مباراة منتخب مصر والجابون فى تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

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يستعد منتخب مصر الوطني، بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، لخوض مباراة الجولة الأخيرة بدور المجموعات، أمام نظيره الجابوني، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.



منتخب مصر يتأهل للدور النهائي

وتأهل منتخب مصر رسميًّا للدور النهائي من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، وذلك بعد تعادله اليوم أمام مضيفه الأنجولي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، وهو التعادل الذي رفع منتخب مصر إلى 11 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه المنتخب الجابوني الذي يملك في رصيده 7 نقاط، لتصبح مباراته أمام المنتخب المصري في الجولة الأخيرة مجرد تحصيل حاصل.



موعد مباراة مصر والجابون والقناة الناقلة

ويستضيف منتخب مصر في الجولة الأخيرة بدور المجموعات نظيره الجابوني، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والمحدد لها الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، وتنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورت على الهواء مباشرة عبر قناتها الأولى.

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ترتيب مجموعة منتخب مصرويتصدر منتخب مصر مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد 11 نقطة، بينما يأتي منتخب الجابون ثانيا برصيد 7 نقاط، ثم ليبيا ثالثًا بـ6 نقاط، وتتذيل أنجولا المجموعة بـ4 نقاط.منتخب مصر يعود من أنجولاعادت بعثة منتخب مصر الوطني إلى أرض الوطن عبر مطار برج العرب قادمة من أنجولا بعد أداء مباراة الجولة قبل الأخيرة والتي انتهت بالتعادل 2-2 وتأهل بذلك إلى الدور الأخير لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وذلك قبل لقاء الجابون في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل بإستاد الجيش ببرج العرب في ختام مباريات المجموعة.مسحة طبيةوأجريت للبعثة فور وصولها مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا للاطمئنان على أعضائها قبل التوجه إلى مقر إقامتهم ببرج العرب.غلق مران منتخب مصرفيما قرر الجهاز الفني للفريق غلق تدريبات غد الأحد للحفاظ على تركيز اللاعبين والاستعداد الجيد لمباراة الجابون والتعامل معها بأقصى درجات الجدية بصرف النظر عن كون نتيجتها غير مؤثرة في تأهل منتخب مصر عن مجموعتها.ويحاول مسئولو اتحاد الكرة مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" من أجل تعديل موعد المباراة لتقام فى الثامنة أو التاسعة مساء بدلا من الثالثة عصرا، لاسيما بعد أن حسم منتخب مصر التأهل للدور النهائي من التصفيات عن المجموعة السادسة.