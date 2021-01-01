دار الإفتاء تبرز مواقف القرآن الكريم من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية

أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” التوجيهات الربانية للرسول - صلى الله عليه وسلم - في المواقف التي تعرض خلالها للإيذاء من قومه أو من أعدائه.







واستشهدت الدار عبر صفحتها بمجموعة من آيات القرآن الكريم، والتى توضح مواقف القرآن الكريم من إيذاء النبي - صلى الله عليه وسلم - والتي جاءت كالتالي:

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