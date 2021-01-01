معانى أسماء رسول الله.. الطاهر رمز النقاء والنزاهة



أسماء رسول الله أسماء رسول الله

في كتاب صدر بعنوان (مع أسماء المصطفى صلى الله عليه وسلم) تأليف المرحوم الشيخ أحمد الشرباصى رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، وكتب مقدمته فضيلة الشيخ سيد طنطاوى، شيخ الأزهر السابق استعرض فيه المؤلف أسماء الرسول التي تصل إلى أكثر من ثلاثين اسما منها "الطاهر" يقول فيه:



بسم الله الرحمن الرحيم " وإنك لعلى خلق عظيم " فمن أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم "الطاهر"، والطاهر مشتق من الطهارة، وهى النظافة والنقاء والنزاهة والخلو من العيوب



والطهرة نوعان: طهارة حس تتعلق بالجسم والأعضاء والاشياء المادية، وطهارة نفس تتعلق بالقلب والروح والأمور المعنوية.

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طاهر فى نسبه وميلادهولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاهرا في حسه ونفسه، فهو منزه عن الأرجاس والأدناس، وهو مطهر من النقائص والمعايب وهو في الوقت نفسه مثل اعلى لطهارة الجسم والثوب والأطراف والاشياء ولذلك كان يردد الدعاء لربه فيقول ( اللهم اجعلنى من التوابين، واجعلنى من المتطهرين ) ولا تعجب فهو القائل ( الطهور شطر الايمان )ولقد كان كل شيء يتعلق برسول الله طاهرا فكان نسبه طاهرا وميلاده طاهرا ونشأته طاهرة وطعامه طاهر وثوبه طاهر وعاداته كلها طاهرة لان الله تعالى نزهه عن كل خلق ذميم وجمله بكل خلق كريم وجعله إماما للطاهرين ولذلك سمى الرسول المطهراى الذى طهر المؤمنين من دنس الكفر وضلال الشركلقد قال الله تعالى لرسوله وهو في اول الدعوة ( يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ) اى طهر ثيابك من النجاسات بغسلها وصيانتها لان الطهارة مفروضة في الصلاة وعلى كل حال.ولقد دعا جل جلاله اهل بيت النبى ومنهم زوجاته الى طائفة من الطاعات ثم ذكر ان ثمرة هذه الطاعات انما هي الطهارة والتطهير، فقال في سورة الأحزاب (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا )منزلة الصادقين المتطهرينوذكر القران الكريم ان أخذ الرسول من المسلمين القادرين نصيبا من المال للزكاة والصدقة يكون سببا في تطهيرهم من الذنوب وتنمية حسناتهم وتزكية أموالهم ورفعهم الى منزلة الصادقين المخلصين، فقال تعالى في سورة التوبة مخاطبا النبى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم ).الوضوء كوسيلة للطهارةوتحدث القران عن الوضوء والاغتسال وبين الهدف الطهارة والتطهير فقال في سورة المائدة ( مايريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ).فليت اتباع محمد عليه السلام يفهمون حديث الطهارة في كل زمان ومكان حتى يكونوا بحق قد استجابوا لهدى النبى الطاهر المطهر إمام التوابين وإمام الطاهرين.