الشروط والأوراق المطلوبة لمعلمي الحصة بالمدارس



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أعلنت عدد من الإدارات التعليمية بمحافظات الجمهورية، عن فتح باب التعاقد للعمل بالمدارس بنظام الحصة خلال العام الدراسي 2021-2022، وفقا لاحتياجات المدارس.



العمل بنظام الحصة بالمدارس



وأعلنت الإدارات التعليمية شروط العمل والأوراق المطلوبة، حيث حددت المحافظات مبلغ 20 جنيها كمقابل مادى للحصة الواحدة علي ألا يزيد عدد الحصص عن 24 حصة أسبوعيا.

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المستندات المطلوبة1- أصل شهادة المؤهل التربوي أو المؤهل العالي المناسب وشهادة التأهيل التربوي.2- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.3- صورة شهادة الميلاد.4- الإقرار بعدم التعيين مستقبلا أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.5- طلب باسم مدير الإدارة التعليمية التابع لها.شروط التقديم1- الحصول على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال مع شهادة التأهيل التربوي2-اتفاق المؤهل الدراسي المطلوب مع المؤهلات المطلوبة للتخصص..3- عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.4- تتم المفاضلة بين المتقدمين في ضوء المادة (٤) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧5- لا يجوز أن يزيد نصاب المرخص له بالعمل بنظام الحصة عن ( ٢٤) حصة أسبوعيا6- عدم مشاركة المرخص له بالعمل بنظام الحصة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.7- يتم تقديم الطلب للترخيص بالعمل بنظام الحصة من خلال الإدارة التعليمية التابع لها مقدم الطلب.وزارة التربية والتعليموكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التطوع بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية خلال العام الدراسي الجديد 2021-2022.سد العجز بالمدارسوحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آليات وضوابط سد العجز بأعضاء هيئة التدريس بالمدارس وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه 9 أكتوبر المقبل.مهام معلمي الحصة بمدارس التربية والتعليموأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن ينحصر عمل المتطوعين فى مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية.وقررت وزارة التربية والتعليم، بتفعيل القرار الوزاري رقم (202) بتاریخ 2 يونيو 2013، بشأن توزيع أعضاء التعليم والإداريين والخدمات للمعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية، وفتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية.