جامعة الأزهر: منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا الإثنين المقبل



جامعة الأزهر جامعة الأزهر

أعلن المركز الإعلامي بـ جامعة الأزهر، أنه وفقًا لقرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء، تقرر عدم دخول أي طالب أو طالبة غير متلقٍ للتطعيم للحرم الجامعي بداية من يوم الإثنين القادم الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢١.



وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه تقرر تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق هذا التكليف داخل كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، لافتًا إلى أنه بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين فلا يسمح لغير الحاصلين على التطعيم أيضًا بالدخول إلا في حالة وجود عذر مرضي مقبول مع عمل تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول ويكرر أسبوعيًّا.



وأكد إدارة الجامعة على جميع عمداء الكليات بضرورة الالتزام وتطبيق تعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن مع تشديد الإجراءات والمتابعة الشخصية الدقيقة، بداية من بعد غد الاثنين 15 نوفمبر الجاري 2021م.

قد يعجبك أيضا...

txtالصحة: منع طلاب الجامعات من دخول الامتحانات حال رفض تطعيم كوروناtxtتكليف واعتذار وتوضيح هام.. القصة الكاملة لأزمة عميدة دراسات إسلامية بجامعة الأزهرجامعة الأزهرومن جانبه شدد الدكتور محمد عبد المالك الخطيب نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، على بدء تطبيق قرار عدم دخول الحرم الجامعي لمن لا يحمل إثبات تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 2021/11/15م كما وجه عمداء ووكلاء الكليات بالوجه القبلي، وإدارة الأمن الجامعي بضرورة متابعة تطبيق هذا القرار بلا تهاون، طبقا لتعليمات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.وأكد أهمية حصول الطلاب على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من خلال نقاط التطعيم بفرع الجامعة للوجه القبلي، التي وفرتها كليات الوجه القبلي، بالتعاون مع مديرية الصحة، للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وأكد نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي على حرص إدارة الجامعة برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، على سلامة وصحة أبنائه الطلاب، مؤكدًا الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والتعقيم والتطهير المستمر للمدن الجامعية والكليات بالكامل.ومن الجدير بالذكر أن أماكن نقاط التطعيم بفرع الجامعة بأسيوط هي كالآتي:الأمانة العامة المساعدة بأسيوط، وكلية اللغة العربية بأسيوط، وكلية البنات الإسلامية بأسيوط، وكلية العلوم بأسيوط، والعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي بأسيوط.كما حث نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي جميع منسوبي الفرع من كافة أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب والطالبات على ضرورة وسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقي التطعيم من خلال تلك النقاط المحددة.