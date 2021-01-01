كشف الملياردير جيف بيزوس، مؤسس Blue Origin، أنه سيكون الفضاء منزل البشرية في المستقبل وسيزور الناس الأرض في إجازاتهم، مضيفا أنه يعتقد في القرون المقبلة، أن الناس ستولد في الفضاء ويعيشون في أسطوانات عملاقة عائمة يمكن أن تستوعب ما يصل إلى مليون شخص وتعيد تكوين جاذبية الأرض والبيئة.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قدم بيزوس توقعه خلال ظهور مفاجئ في مناقشة حول سياسة الفضاء الأمريكية شارك فيها مدير ناسا بيل نيلسون ومدير الاستخبارات الوطنية أفريل هينز.
قال بيزوس: "على مدى قرون، سيولد الكثير من الناس في الفضاء، وسيكون موطنهم الأول"، مضيفا "سيولدون في هذه المستعمرات، ويعيشون فيها ثم سيزورون الأرض بالطريقة التي تزورون بها حديقة يلوستون الوطنية."
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على جيف بيزوس: الناس سيولدون فى الفضاء بعد قرون ويزورون الأرض فى الإجازة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق