ضبط محاولة تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب في مطار القاهرة

آخر الأخباراخبار مصر › ضبط محاولة تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب في مطار القاهرة

صورة الخبر: محاولة تهريب 10 سبائك ذهبية
محاولة تهريب 10 سبائك ذهبية

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، من ضبط محاولة تهريب 10 سبائك ذهبية بوزن كيلو جرام، بحوزة راكب قادم من الرياض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة السعودية القادمة من الرياض، استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد جمال الدين مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود قطع معدنية صغيرة بين طيات الملابس في حقائب الراكب.

وقام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، بتكليف محمد سمير محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 10 سبائك ذهبية بوزن كيلو جرام.

أمر أحمد سعد مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ضبط محاولة تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب في مطار القاهرة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
75657

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager