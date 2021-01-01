وزير التعليم العالى يعلن غدا بدء التجارب السريرية على اللقاح المصرى "كوفى فاكس"

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صورة الخبر: وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

يعقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى غدا الأحد، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري (كوفي فاكس) المضاد لفيروس كورونا.

وأكد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى، أنه من المقرر أن تعقد فعاليات المؤتمر بقاعة المؤتمرات الجديدة بالمركز القومي للبحوث بشارع التحرير بالدقي.

وشدد المركز الاعلامى لوزارة التعليم العالى على ضرورة ارتداء ماسك الوجه (الكمامة) والالتزام بالتباعد الاجتماعي، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية طوال وقت المؤتمر.

المصدر: youm7

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