السيول تصل إلى الطريق الصحراوى الشرقى بالأقصر .. فيديو



السيول تصل إلى الطريق الصحراوى السيول تصل إلى الطريق الصحراوى

شهد الطريق الصحراوى الشرقي شمال محافظة الأقصر، منذ قليل مساء اليوم السبت، وصول مياه السيول بغزارة قادمة من جبال البحر الأحمر، ما أدى لتوقف الحركة المرورية بالطريق الصحراوي الأقصر قنا الشرقي، وانتقلت السلطات المختصة لموقع وصول السيول لحماية السائقين على الطريق.



وفي نفس السياق شهدت محافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، وصول العاصفة الترابية والرملية قادمة من مدينة طيبة ومنطقة الزينية فى شمال شرق محافظة الأقصر، حيث رصد "اليوم السابع" تجمع كثيف للسحب البيضاء فى سماء الجانب الغربي والشمالى من المحافظة، وذلك بعدما شهدت المحافظة صباح لطيف وسطوع للشمس بصورة طبيعية اليوم السبت، حيث ظهرت ليلة أمس فى السماء أضواء البرق فى الجهة الشرقية من المحافظة، وذلك عقب هطول أمطار وثلوج شديدة فى محافظة أسوان، وتساقط الامطار على مناطق متفرقة بالبحر الأحمر، حيث ضرب البرق وأضواءه سماء الأقصر منذ دقائق معدودة.



وفى هذا الصدد أعلنت محافظة الأقصر، منذ أيام عن حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعدادات القصوى تحسباً للتغييرات المناخية التى قد تتعرض لها المحافظة خلال الساعات القليلة القادمة، وأكد محافظ الأقصر أن غرفة عمليات الأزمات والكوارث منعقدة لمتابعة ومواجهة أى أثار سلبية قد تنتج عن التغييرات المناخية مع الاستعداد لسقوط امطار ما بين المتوسطة والغزيرة، وجاءت تعليمات محافظ الأقصر لكافة الجهات المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أى أزمات محتملة.

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كما تم تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع استعداد عربات الكسح وإعادة تمركزها طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث، ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة.وتكليف رؤساء المدن والمراكز بمراجعة موقف السائقين والمهمات الخاصة بالإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث وتجهيزها لمواجهة أي مواقف طارئة، وتأمين جميع أعمدة الكهرباء وعدم وجود أسلاك عارية، كما تم تكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها والتأكيد على صلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة، وكذلك شدد على مسئول الإسعاف التأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة .