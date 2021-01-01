تابع محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على مدار الساعات الماضية مع محافظين أسوان والبحر الأحمر و سوهاج جهود الأجهزة التنفيذية بهما فى التعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية التى تعرضت لها هذه المحافظات مساء أمس الجمعة و متابعة الإجراءات التى تقوم بها المحافظات لعمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع وكذا حصر المناطق التي تأثرت بسقوط الأمطار.
ووجه اللواء محمود شعراوي باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار هذا الأسبوع وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.
كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .
وقال اللواء شعراوي أنه يتلقى تقارير مستمرة من غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الوضع في المحافظات ، حيث أشارت آخر التقارير إلي أن محافظة أسوان شهدت عواصف ترابية و رعدية مع سقوط أمطار خفيفة على كافة أنحاء المحافظة ، وترتب على ذلك سقوط حائطين على سيارة بمنطقة الحصايا و بجوار أحد الفنادق ، كما سقط سقف منزل وجزء من منزل و حائط بمنطقة الحكروب بمدينة أسوان مع سقوط 4 أشجار و 3 أعمدة بالطرق العامة مع انقطاع الكهرباء فى بعض المناطق.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق