مرتضي منصور:لن أنفذ حكم عودتي لـ رئاسة الزمالك إلا بالطرق القانونية

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صورة الخبر: مرتضي منصور
مرتضي منصور

كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق حقيقة تقديمه شكوي لـ الفيفا لاستعادة منصبه كرئيس لمجلس ادارة القلعة البيضاء بعد حكم القضاء الإداري .

وقال مرتضي منصور، في بيان نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "إلى جماهير نادي الزمالك العظيمة، إلى أعضاء الجمعية العمومية المحترمين، يطالبني الكثيرون بالتوجة إلى الاتحاد الدولي "الفيفا" لتقديم شكوى بسبب قرار تجميد مجلس الإدارة المنتخب الذي تشرفت برئاسته وبسبب عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر يوم 24 أكتوبر حتى الآن".

وأضاف: ومهما طالني من البعض من اتهامات في التفريط في حقي بعدم تقديم هذه الشكوى، أود أن أوضح الأمور الآتية: لن اشتكي في يوم من الأيام إلى أية جهة أجنبية مهما كلفني ذلك لأن مصر لا تستحق منا أن نشوها في الخارج، طوال حياتي في ظهر دولتي المصرية سندا لمؤسساتها ولن أكون يوما شوكة في ظهرها".

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وأكمل: ومصر في عهد الرئيس السيسي هي دولة مؤسسات تحترم القانون ولن أنفذ الحكم الصادر لصالح مجلس الإدارة إلا بالطرق القانونية .

وأوضح: حزنت للأسف لبعض التجاوزات التي حدثت في الآونة الاخيرة والتي تزيد نبرات التعصب الكروي في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن للتكاتف في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تتطلب وقوفنا جميعا خلف قيادتنا السياسية التي تبذل كل الجهد لحماية الوطن من التيارات المعادية التي تحيط بنا ولا تريد لهذا البلد الأمين الاستقرار والازدهار.

واختتم مرتضى منصور تصريحاته : ولن يتحقق ذلك الاستقرار إلا بوعي شعبنا المصري العظيم ويقظة قواتنا المسلحة ورجال الشرطة الذين سقط منهم العشرات فداء لهذا الوطن وحمايته من جماعات الشر الإرهابية، حمي الله مصر وشعبها .

المصدر: elbalad

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