كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق حقيقة تقديمه شكوي لـ الفيفا لاستعادة منصبه كرئيس لمجلس ادارة القلعة البيضاء بعد حكم القضاء الإداري .
وقال مرتضي منصور، في بيان نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "إلى جماهير نادي الزمالك العظيمة، إلى أعضاء الجمعية العمومية المحترمين، يطالبني الكثيرون بالتوجة إلى الاتحاد الدولي "الفيفا" لتقديم شكوى بسبب قرار تجميد مجلس الإدارة المنتخب الذي تشرفت برئاسته وبسبب عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر يوم 24 أكتوبر حتى الآن".
وأضاف: ومهما طالني من البعض من اتهامات في التفريط في حقي بعدم تقديم هذه الشكوى، أود أن أوضح الأمور الآتية: لن اشتكي في يوم من الأيام إلى أية جهة أجنبية مهما كلفني ذلك لأن مصر لا تستحق منا أن نشوها في الخارج، طوال حياتي في ظهر دولتي المصرية سندا لمؤسساتها ولن أكون يوما شوكة في ظهرها".
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التعليقات على مرتضي منصور:لن أنفذ حكم عودتي لـ رئاسة الزمالك إلا بالطرق القانونية
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