قالت سلوى عبد الحميد إحدى شهود العيان على واقعة انهيار عقار بمنطقة روض الفرج صباح اليوم، أنها أثناء مرورها بجانب المنزل شاهدت جزار وخراط يقولون لإحدى السيدات بالعقار أن تخرج من المنزل لوجود تصدعات به وسقوط بعض الحجارة منه.
وأضافت شاهدة العيان إنها فور دخول السيدة لداخل شقتها سقطت الحجارة من المنزل بشكل كبير وحصل مثل انفجار القنابل فى المنزل وانهار فى الحال وتحول المكان لكتلة من التراب ولم يروا شيء مرة أخرى.
وأوضحت أنها لم تعلم عدد الوفيات نتيجة انهيار العقار، وتحول المكان لساحة من الصراخ لمحاولة انقاذ من بداخل البيت وتم طلب الحماية المدنية فى الحال لمحاولة استخراج أي ضحايا.
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التعليقات على شهود عيان يروون لحظات الرعب والخوف أثناء انهيار عقار روض الفرج .. فيديو
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