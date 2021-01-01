شهود عيان يروون لحظات الرعب والخوف أثناء انهيار عقار روض الفرج .. فيديو



انهيار عقار روض الفرج انهيار عقار روض الفرج

قالت سلوى عبد الحميد إحدى شهود العيان على واقعة انهيار عقار بمنطقة روض الفرج صباح اليوم، أنها أثناء مرورها بجانب المنزل شاهدت جزار وخراط يقولون لإحدى السيدات بالعقار أن تخرج من المنزل لوجود تصدعات به وسقوط بعض الحجارة منه.



وأضافت شاهدة العيان إنها فور دخول السيدة لداخل شقتها سقطت الحجارة من المنزل بشكل كبير وحصل مثل انفجار القنابل فى المنزل وانهار فى الحال وتحول المكان لكتلة من التراب ولم يروا شيء مرة أخرى.



وأوضحت أنها لم تعلم عدد الوفيات نتيجة انهيار العقار، وتحول المكان لساحة من الصراخ لمحاولة انقاذ من بداخل البيت وتم طلب الحماية المدنية فى الحال لمحاولة استخراج أي ضحايا.

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تفاصيل انهيار عقار روض الفرجوقال أحد شهود العيان أنه فى تمام الساعة التاسعة وقت انهيار العقار حدثت بعض الضجة بالمنطقة نتيجة لذلك، وفى تمام الساعة الـ 11 استخرجوا جثتين للضحايا، وبعد ذلك قاموا استخراج جثة أخرى لطفل.وأضاف آخر أن احد الضحايا سقط عليه المنزل أثناء نزوله على السلم، والناس قبل ما البيت ينهار قاموا بالنداء على سكان المنزل للنزول وترك البيت حدوث رجة كبيرة به، إلا أنهم أثناء تركهم المنزل سقط عليهم.https://www.facebook.com/watch/?v=910501409894986https://www.facebook.com/watch/?v=2096979990477748