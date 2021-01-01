الجيش البريطاني: الحرب بين الغرب وروسيا قد تقع صدفة



الحرب بين الغرب وروسيا الحرب بين الغرب وروسيا

أعلن رئيس أركان الجيش البريطاني، الجنرال نيك كارتر، أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية تشهد توترا غير مسبوق، وهي أكثر جدية مما كانت عليه في عهد الحرب الباردة.



ونقلت صحيفة "Daily Express" عن كارتر أن هذا قد يؤدي إلى اندلاع نزاع مكشوف بسبب أي صدفة.



وقال: "نعيش في العالم الأكثر منافسة مما كان عليه منذ 10 و15 عاما. وأعتقد أن المنافسة بين الدول، والدول الكبرى، يؤدي إلى اشتداد التوتر. ويجب أن نكون حذرين، ويجب أن نمنع أن يؤدي الطابع العدواني لعدد من ساستنا إلى وضع عندما يسفر تصعيد النزاع عن ارتكاب أخطاء".

قد يعجبك أيضا...

وترى الصحيفة أن أزمة الهجرة على الحدود البيلاروسية البولندية أصبحت حجة لقلق الغرب.كما عبر قراء الصحيفة عن اعتقادهم بأنه من الضروري ضبط النفس في توازن القوى العالمية الذي يتم انتهاكه في الوقت الراهن وبالدرجة الأولى من جانب أوروبا والولايات المتحدة.وكتب أحد قراء الصحيفة الذي أطلق على نفسه اسم "Leswin": "أعتقد أن التدخل الخارجي في أفغانستان وبلدان الشرق الأوسط انتهى الآن، وعلى السلطات أن تعمل شيئا لتبرير وجود قوات مسلحة على مستوى العالم".وأيده القارئ الذي أطلق على نفسه اسم "Mikeuk": "ينحصر الأمر في عدم الجدوى. يحتاج حلف الناتو والولايات المتحدة إلى نزاعات للحفاظ على وصول النقود من دافعي الضرائب.. أريد أن أرى ما هو عدد الناس الذين سيدافعون عن بوريس جونسون وجو بايدن واتهاماتهما المفبركة ضد روسيا".وتساءل القارئ الذي أطلق عليه اسم "HarryMeneely": "هناك من جديد اللاجئون من المناطق المدمرة بالحرب. ومن المهم من الذي أنشأ هذه المناطق؟ وهل من الممكن أن يكون حلف الناتو متورطا في ذلك، بالتالي القوات المسلحة البولندية؟".