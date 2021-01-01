مني منتخب تونس بهزيمة تاريخية أمام مضيفه الغيني الاستوائي (0-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.
ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار التاريخي للاعب خط الوسط بابلو غانيت الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لبلاده متأخرا، في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.
وتوقف رصيد منتخب تونس، الذي تعرض لأول هزيمة أمام غينيا الاستوائية في تاريخ تصفيات كأس العالم، عند 10 نقاط، واحتفظ بصدارة المجموعة الثانية، لكنه أخفق في حسم بطاقة التأهل إلى الدور النهائي للتصفيات لصالحه، وبالتالي سيكون في مواجهة حاسمة وصعبة أمام نظيره الزامبي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.
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التعليقات على تونس تتعرض لهزيمة تاريخية في مباراة للنسيان (فيديو)
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