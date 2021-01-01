استقالات جماعية وأزمة كبرى.. ماذا يحدث في الموساد؟



جهاز الموساد الإسرائيلي جهاز الموساد الإسرائيلي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، عن السبب الحقيقي وراء تقديم ضباط كبار وبارزين في جهاز الموساد الإسرائيلي استقالاتهم الجماعية.



وحسب القناة 12 العبرية، فإن السبب الحقيقي وراء استقالة 3 من القيادات الرئيسة في جهاز الموساد، يرجع إلى وجود ثورة حقيقية وتحول استراتيجي داخل الجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي، ومحاولة لإعادة هيكلة الجهاز.



وذكرت أن لموساد يقوم بعملية تحول سريع واستراتيجي تجاه الفضاء السيبراني والاعتماد ما يطلق عليه "الذكاء الاصطناعي"، وهو ما يعني أن الجهاز الاستخباراتي يفترض أن يشهد حالة من تقليص الاعتماد على العنصر البشري.

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وقالت القناة العبرية إن الموساد سوف يعتمد، بشكل رئيسي، على ما هو أكثر فعالية ونشاط، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والانترنت.استقالات جماعية من الموسادواستقال 3 من القيادات الكبرى بجهاز الموساد، وسط أنباء عن قرب استقالة قيادي رابع، بعد أن أبدوا اعتراضهم على الخطة التي يرون أنها تمس بأسلوب عمل الموساد.وكشفت القناة 13 العبرية عن أن 3 من رؤساء الأقسام في جهاز الموساد تقدموا باستقالاتهم من مناصبهم، نتيجة الخلاف العميق بينهم وبين رئيس الموساد الجديد ديفيد برنع، والتي تعود إلى تباين السياسات داخل الجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي، وحالة الانشقاق الواضحة بين قياداته.وأشارت القناة إلى أن الجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي يعاني من هزة وتصدع بسبب الخلافات الداخلية بين قياداته، خاصة بين الرئيس الجديد للجهاز والقيادات الأخرى، بعد محاولة إعادة هيكلة الجهاز وفصل أقسام عن بعضها البعض.إسرائيل تشتعل.. حريق هائل بـ تل أبيب وإخلاء عشرات المنازليديعوت أحرونوت: رئيس الموساد يجري تغييرا استراتيجيا في الجهازوتوقعت في تقريرها أن يقدم ضابط رابع بالجهاز استقالته من منصبه، وهم من القادة الذين يناظرون رتب الجنرال في الجيش الإسرائيلي، كما جاءت الاستقالات بعد مرور 6 أشهر فقط على تعيين ديفيد برنع رئيسا للجهاز الاستخباراتي.في ذات السياق، يقول محلل الشؤون العسكرية، ألون بن دافيد، إن "زلزالا يضرب القيادة العليا بجهاز الموساد بعد استقالة 3 من القيادات الكبرى إثر الخطوات التي اتخذها رئيس الجهاز دافيد برنيع".وأكد أن الحديث يجري عن قيادات كبرى تعادل منصب لواء بالجيش الإسرائيلي، هم رئيس الشعبة التكنولوجية، ورئيس الشعبة المكلفة بالحرب على الإرهاب، ورئيس وحدة "تسوميت" المكلفة بالعمليات الميدانية وتجنيد وتشغيل العملاء.وكشف المحلل العسكري عن سبب الخلاف وهو رؤية هؤلاء بأن الفصل بين الوحدات الأساسية والفرعية التابعة لها يعني ضربة كبيرة لطبيعة العمل التقليدية للموساد، موضحا أن وحدة مثل "تسوميت" ستعاني من أزمة في مسألة تجنيد وتشغيل العملاء.يشار إلى أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أمر بتعيين ديفيد برنع رئيسا للموساد قبل مغادرة منصبه وتولي نفتالي بينيت رئاسة الوزراء في البلاد.