كارتيرون يقترب من الرحيل عن الزمالك ..تفاصيل



الفرنسي باتريس كارتيرون الفرنسي باتريس كارتيرون

يقترب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال الأيام المقبلة.



وقد انفردنا من قبل في موقع "صدي البلد" بتفاصيل جلسة الوكيل العربي الذي يدعى محمد العيسى مع كارتيرون في دبي خلال الأيام القليلة الماضية.



يأتي هذا من أجل التفاوض مع كارتيرون حول تولي مسئولية فريق السد القطري خلفاً للإسباني تشافي هيرنانديز الذي رحل عن تدريب الفريق لتولي مهمة تدريب برشلونة.

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وعلم موقع صدي البلد أن العرض المالي المقدم لكارتيرون من السد القطري يصل إلى حوالي 5 أضعاف ما يحصل عليه المدرب الفرنسي مع الزمالك، حيث يحصل كارتيرون على 125 ألف دولار شهرياً مع القلعة البيضاء.وطلب كارتيرون من الوكيل القطري منحه فرصة من أجل التحدث مع مسئولي الزمالك للرحيل عن تدريب الأخير بشكل مناسب وعدم تكرار سيناريو الولاية الأولى، وذلك في ظل العلاقة الطيبة التي تجمعه بحسين لبيب رئيس القلعة البيضاء.ومن المقرر أن يستند كارتيرون على بعض الأمور أثناء حديثه مع مسئولي الزمالك حول أسباب اتخاذه قرار الرحيل، التي تتمثل في عدم حصوله على مستحقاته المالية لأكثر من شهرين، وعدم حصول لاعبي الفريق الأبيض على مستحقاتهم المالية منذ 6 أشهر، بل وصل البعض منهم لعدم تقاضيه مستحقات منذ 10 أشهر مثل محمود علاء.كما يستند كارتيرون في حديثه مع مسئولي الزمالك، إلى أنه من ضمن أسباب رحيله منع الزمالك من القيد لفترتين بالتالي عدم قدرته على ضم لاعبين جدد، واحتمالية زيادة المدة لأكثر من ذلك بسبب القضايا المرفوعة على القلعة البيضاء أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".يضاف إلى كل ذلك احتمالية عودة مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء السابق لرئاسة النادي من جديد.والسبب الأهم الذي سيستند عليه كارتيرون هو اقتراب رحيل المغربي أشرف بن شرقي عن صفوف الزمالك في ظل امتلاكه للعديد من العروض الخليجية المغرية، وعدم وصول مسئولي الزمالك لاتفاق مع اللاعب بشأن التجديد، لاسيما أنه يعتبر العنصر الأهم في القوام الأساسي الذي يعتمد عليه المدرب الفرنسي.