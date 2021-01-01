ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم في الشتاء؟



الثوم الثوم

يعتبر الثوم من أكثر أنواع التوابل استهلاكًا في جميع أنحاء العالم؛ خاصةً خلال فصل الشتاء. قد يجلب موسم الشتاء الكثير من مشاكل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والمناعة ، ويمكن أن يساعد الثوم، من بعض النواحي، في منع هذه الاضطرابات بسبب مركباته النشطة.







وفقًا لدراسة ، فإن الأليسين ، وهو مركب حيوي رئيسي في الثوم ، له العديد من الفوائد العلاجية مثل المضادات الحيوية ومضادات الأكسدة والقلب ومضادات الميكروبات. ينشط الأليسين بشكل أساسي عند تقطيع الثوم أو سحقه.

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يحتوي الثوم أيضًا على فيتامينات ومعادن أساسية أخرى مثل الكالسيوم والحديد والفوسفور والمغنيسيوم والسيلينيوم والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب 6 وحمض الفوليك والكولين وبيتا كاروتين.فوائد الثوم في الشتاء-يحارب السعال والبردتقول إحدى الدراسات إن الثوم له خصائص قوية مضادة للفيروسات والميكروبات. يمكن أن تساعد هذه الخصائص الأشخاص على محاربة مسببات أمراض البرد والسعال التي تكون مرتفعة خلال فصل الشتاء، يستهلك الثوم بشكل أساسي كتوابل ويضاف إلى الأطعمة ، ومع ذلك ، يستخدم بعض الأشخاص أيضًا مكملات الثوم لتعزيز المناعة في علاج والوقاية من نزلات البرد والسعال.-يعزز المناعةيقترح أن الثوم له تأثيرات مناعية حيث أن الأليسين الموجود فيه قد يساعد في الحفاظ على التوازن في جهاز المناعة، يقول الخبراء إن درجات الحرارة الباردة خلال الشتاء تميل إلى قمع جهاز المناعة وتسمح لمسببات الأمراض بغزو الجسم بسهولة، قد يساعد الأليسين في تعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء في الجسم ، وقمع السيتوكينات الالتهابية والمساعدة في تعزيز المناعة والحفاظ على مسببات الأمراض في مكانها.-يوفر الدفء للجسميمكن أن تؤدي درجة الحرارة المنخفضة خلال فصل الشتاء إلى زيادة مخاطر الإصابة بمشاكل في القلب والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي وقد تؤدي إلى الوفاة. وفقًا للأيورفيدا ، يتمتع الثوم بخصائص تاماسية وراجاسية تحددها الخصائص اللاذعة للتوابل، تميل نفاذة الثوم إلى زيادة الحرارة والصفراء في الجسم وبالتالي زيادة درجة حرارة الجسم.تضيف الأيورفيدا أيضًا أن الثوم مطهر للدم وقد يساعد أيضًا في تحسين إنتاج الدم ، مما يساعد مرة أخرى في زيادة درجة حرارة الجسم وتوفير الدفء.-يحارب الحساسية الشتويةأشارت دراسة إلى التأثيرات المضادة للحساسية للثوم الأسود المسن ، وهو نوع من الثوم يتم تحضيره عن طريق معالجة فصوص الثوم النيئة مع العديد من عمليات الشيخوخة، تقول الدراسة أن أسيتات الإيثيل في الثوم الأسود المسن لها تأثيرات مضادة للحساسية قد تساعد في قمع إطلاق بيتا هيكسوسامينيداز و TNF-α وبالتالي تمنع تفاعلات الحساسية المناعية مثل الربو الذي تزداد شدته عادة خلال فصل الشتاء. كل من hexosaminidaseو TNFمسؤولان عن زيادة عوامل الالتهاب في الجسم ، مما يؤدي إلى ردود فعل تحسسية.-يحافظ على الكوليسترول في فصل الشتاءوفقًا لدراسة ، يعتبر فصل الشتاء من بين عوامل الخطر المحتملة لأمراض القلب بسبب زيادة مستويات الكوليسترول في الدم، قد يكون هذا بسبب تناول الطعام الزائد وقلة الأنشطة البدنية خلال الموسم، للتعامل مع درجة الحرارة الباردة المحيطة ، يميل الأشخاص عادة إلى زيادة تناولهم للطعام للحفاظ على درجة حرارة الجسم وتقليل الأنشطة البدنية في الهواء الطلق، تؤدي هذه الأنشطة إلى تفاقم الكوليسترول في الجسم وتجعل الأشخاص عرضة للإصابة بأمراض القلب.قد يساعد الثوم على خفض نسبة الكوليسترول إلى حد كبير والحفاظ على صحة القلب بسبب احتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم.- يحافظ على الهضم الجيديقول الخبراء أنه عندما تتعرض أجسامنا لدرجة حرارة باردة لمدة أطول ، فإنها تميل إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي في الجسم ، بما في ذلك الهضم للحفاظ على الطاقة والحرارة، الثوم هو أحد العلاجات الشعبية التي قد تساعد في تنظيم الهضم ومنع المشاكل المتعلقة به، قد يساعد أيضًا في تحسين التمثيل الغذائي في الجسم لتسهيل عملية الهضم.