«جوجل» تطلق تطبيقًا جديدًا لمن يعانون صعوبات في النطق

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«جوجل» تطلق تطبيقًا جديدًا لمن يعانون صعوبات في النطق

أطلقت شركة جوجل الأمريكية، نسخة تجريبية من تطبيق جديد مخصص للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في النطق.

والتطبيق الذي حمل اسم «Project Relate» يمكن استخدامه كمساعد صوتي، والهدف هو جعل مساعد جوجل Google Assistant، بالإضافة للميزات الأخرى، أكثر شمولاً للمستخدمين الذين يعانون من حالات عصبية تؤثر على نطقهم.

ويعتبر «Project Relate» في جوهره أداة نسخ صوتي أفضل لمن يعانون من «إعاقات في النطق».

وتعمل وظيفة «الاستماع» على تحويل كلام المستخدم مباشرة إلى نص، بحيث يمكن لصقه في مكان آخر أو قراءته من قبل الآخرين.

أما وظيفة ”التكرار“، فهي تستمع أولا لكلام المستخدم ثم تكرر ما قاله بصوت أكثر وضوحا، وبعدها، تقوم وظيفة «المساعد» بشكل أساسي بإعادة توجيه الكلام المكتوب مباشرة إلى«Google Assistant»، للقيام بالمهام الشائعة مثل تشغيل الموسيقى أو السؤال عن الطقس.

المصدر: المصرى اليوم

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