أطلقت شركة جوجل الأمريكية، نسخة تجريبية من تطبيق جديد مخصص للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في النطق.
والتطبيق الذي حمل اسم «Project Relate» يمكن استخدامه كمساعد صوتي، والهدف هو جعل مساعد جوجل Google Assistant، بالإضافة للميزات الأخرى، أكثر شمولاً للمستخدمين الذين يعانون من حالات عصبية تؤثر على نطقهم.
ويعتبر «Project Relate» في جوهره أداة نسخ صوتي أفضل لمن يعانون من «إعاقات في النطق».
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التعليقات على «جوجل» تطلق تطبيقًا جديدًا لمن يعانون صعوبات في النطق
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