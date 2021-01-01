عبرت شركة «ان اس او» الإسرائيلية المتخصصة في برمجيات التجسس والاستخبارات الإلكترونية، عن قلقها الشديد إزاء تعرضها إلى خسائر مالية جسيمة بعدما صدر قرار وزارة التجارة الأمريكية بوضعها على القائمة السوداء.
وطالبت الشركة، التي انتجت برنامج بيجاسوس والذي اخترق هواتف عدد كبير من السياسيين من بينهم رؤوساء دول، رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، مساعدتها في مواجهة القرار أمريكي لإدراجها على «القائمة السوداء»، بسبب تورطها في أنشطة تجسس في جميع أنحاء العالم.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس التنفيذي للشركة شاليف هوليو، ارسل خطابات إلى بينيت، ووزير الدفاع بيني جانتس ووزير الخارجية يائير لابيد ووزير المالية أفيجدور ليبرمان، قائلا إن المنظمات المعادية لإسرائيل نظمت حملة تستهدف الشركة لأسباب سياسية.
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التعليقات على بعد قرار أمريكا بوضعها على القائمة السوداء.. منتجة «بيجاسوس» قلقة من الخسائر المالية والتشريد
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