

روسيا بصدد اختراع روبوت يتخصص في بناء منشآت على سطح القمر روسيا بصدد اختراع روبوت يتخصص في بناء منشآت على سطح القمر

عقدت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية اتفاقية مع معهدها "تسنيماش" لوضع شروط تقنية تطرح أمام التكنولوجيات المستقبلية ومكونات المعدات الفضائية لتنفيذ رحلات فضائية مأهولة إلى القمر



جاء ذلك على بوابة المشتريات الحكومية الروسية، حيث قالت البوابة إن تلك المهمة التقنية تنفذ في إطار مشروع "باستورال" للبحوث العلمية والتصاميم، الذي من شأنه اختراع مكونات محورية وتكنولوجيات رامية إلى ضمان الإقامة الآمنة، والعمل الفعال لرواد الفضاء في مدار القمر وعلى سطحه.



وسيتم في إطار المشروع المذكور بصورة خاصة صياغة مهمة تقنية لتصميم بزة فضائية مخصصة للعمل على سطح القمر ومركبة مأهولة صغيرة تنقل رواد الفضاء إلى مدار القمر ومركبة للإقلاع والهبوط وشاحنة فضائية قمرية وروفرات قمرية غير مأهولة ومركبات قمرية مأهولة وروبوت متخصص في بناء منشآت على سطح القمر ووحدات للمحطة القمرية، بما فيها وحدة الطاقة وغيرها من المهام، التي ستتحقق أثناء تنفيذ البرنامج القمري الروسي.

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وتقضي الاتفاقية أيضا بوضع شروط تقنية لإنشاء محطة قمرية مدارية، حيث من المتوقع أن تنفذ كل تلك المهام حتى 14 نوفمبر عام 2025.