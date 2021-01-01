تعرف على سعر العملة الرقمية الإثريوم مساء اليوم

انخفض سعر العملة الرقمية الإثريوم، مساء اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، على إثر إنخفاض العملات الرقمية الأخرى بقيادة العملة الرقمية الأشهر في العالم بيتكوين.
وانخفض سعر عملة الإثريوم بنسبة 3.82 % الي 4561.86 دولار، بحلول الساعة 19.30 بتوقيت مصر وسعر العملة المشفرة يتغير بشكل لحظي والمسجل حاليا تم رصده لحظة كتابة التقرير الساعة 19.30 بتوقيت مصر.
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