

سعر ومواصفات الهاتف Vivo Y15s سعر ومواصفات الهاتف Vivo Y15s

الآن وبدون أي مقدمات، أعلنت شركة فيفو عن أحد أرخص الهواتف في سلسلة Y‑Series تحت مسمى Vivo Y15s مع مواصفات جيدة للغاية مقارنة بالسعر الذي لا يتخطى 133 دولارا حيث يأتي هذا الهاتف الجديد مع معالج Helio P35 وبطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع والشحن العكسي وكاميراتين في الخلف ومواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها خلال السطور القادمة.



مواصفات هاتف Vivo Y15s

هذا الهاتف الجديد من فيفو يأتي مع شاشة IPS LCD بحجم 6.51 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل وبجودة HD+ وتحتوي على ثقب في الأعلى بشكل النوتش من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، وبالإضافة إلى ذلك فالهاتف Vivo Y15s يضم كاميراتين في الخلف بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، والكاميرات الأمامية والخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.



يتم تشغيل الهاتف Vivo Y15s بمعالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio P35 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة PowerVR GE8320، كما أنه يعمل بنظام Android 11 Go edition مع واجهة مستخدم Funtouch 11.1 ويتوفر بذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائية بسعة 3 جيجا رام.

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بطارية هذا الهاتف تأتي بسعة 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 10 واط والشحن العكسي بقوة 5 واط وبالرغم من ذلك يتم شحن البطارية من خلال منفذ microUSB 2.0 القديم، وعلاوة على ذلك فإن المميزات الأخرى تتمثل في منفذ مخصص لزيادة المساحة التخزينية (يمكن تركيب شريحتي اتصال 4G بجانب كارت ميموري في نفس الوقت) ومستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب كما أن الهاتف يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات الصوت والراديو FM.سعر الهاتف Vivo Y15sالهاتف Vivo Y15s متوفر حاليا للشراء في سنغافورة بسعر يبلغ حوالي 133 دولارا أمريكيا للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 32 جيجا بايت مع 3 جيجا رام.