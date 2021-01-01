

أقوى هواتف Xiaomi لهذا العام أقوى هواتف Xiaomi لهذا العام

بدأت Xiaomi مؤخرا بطرح Black Shark 4S Pro الذي صنف من بين أفضل هواتف أندرويد الحديثة.



ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (163؟7/76/9.9) ملم، وزنه 220 غ، ومجهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، وترددها 144 هيرتزا.



ويضمن الأداء الجبار للهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 888+ 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيابايت، ومعالج رسوميات Adreno 660.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت بثلاث عدسات بدقة (64+8+5) ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات الواقع الافتراضي، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 20 ميغابيكسل.وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحن كامل سعتها خلال ربع ساعة فقط.