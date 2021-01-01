بدأت Xiaomi مؤخرا بطرح Black Shark 4S Pro الذي صنف من بين أفضل هواتف أندرويد الحديثة.
ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (163؟7/76/9.9) ملم، وزنه 220 غ، ومجهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، وترددها 144 هيرتزا.
ويضمن الأداء الجبار للهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 888+ 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيابايت، ومعالج رسوميات Adreno 660.
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التعليقات على أقوى هواتف Xiaomi لهذا العام
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