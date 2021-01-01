جينيسيس G90 الجيل الجديد يظهر بالشكل التخيلي

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صورة الخبر: جينيسيس G90 الجيل الجديد يظهر بالشكل التخيلي
جينيسيس G90 الجيل الجديد يظهر بالشكل التخيلي

المربع نت – مع دخول جينيسيس للسوق الأوروبي وافتتاحها لوكالات رسمية في بريطانيا وسويسرا وألمانيا، عقر دار العلامات الفاخرة مرسيدس وأودي وبي إم دبليو، تستعد جينيسيس لطرح منافس قوي لإس كلاس والفئة السابعة وA8.

تعمل جينيسيس على تطوير الجيل الجديد كلياً من G90 سيدان الرائدة مع ظهورها أكثر من مرة أثناء اختبارها في أوروبا، والآن نرى صوراً تخيلية للسيارة الجديدة بناء على أحدث الصور التجسسية لها.

يمكن ملاحظة المصابيح الأمامية المزدوجة LED الأيقونية لجينيسيس، مع شبك أمامي ضخم ولمسات كروم وجنوط أنيقة وتصميم فاخر عام للخارجية.

ومن المتوقع إيقاف محرك 5.0 لتر V8 الحالي للسيارة لصالح محرك 3.5 لتر V6 جديد بقوة 380 حصان وعزم 530 نيوتن متر ضمن خيارات أخرى، وسنعلم المزيد عنها مع اقتراب طرحها في الأسواق لاحقاً هذا العام.

صورة الخبر: جينيسيس G90 الجيل الجديد يظهر بالشكل التخيلي

المصدر: المربع نت

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