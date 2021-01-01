المربع نت – مع دخول جينيسيس للسوق الأوروبي وافتتاحها لوكالات رسمية في بريطانيا وسويسرا وألمانيا، عقر دار العلامات الفاخرة مرسيدس وأودي وبي إم دبليو، تستعد جينيسيس لطرح منافس قوي لإس كلاس والفئة السابعة وA8.
تعمل جينيسيس على تطوير الجيل الجديد كلياً من G90 سيدان الرائدة مع ظهورها أكثر من مرة أثناء اختبارها في أوروبا، والآن نرى صوراً تخيلية للسيارة الجديدة بناء على أحدث الصور التجسسية لها.
يمكن ملاحظة المصابيح الأمامية المزدوجة LED الأيقونية لجينيسيس، مع شبك أمامي ضخم ولمسات كروم وجنوط أنيقة وتصميم فاخر عام للخارجية.
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التعليقات على جينيسيس G90 الجيل الجديد يظهر بالشكل التخيلي
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