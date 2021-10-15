

2.3 مليار جنيه نصيب أرباح "المصرية للاتصالات" فى "فودافون" خلال 9 شهور 2.3 مليار جنيه نصيب أرباح "المصرية للاتصالات" فى "فودافون" خلال 9 شهور

كشفت البيانات المالية للشركة المصرية للاتصالات، عن ارتفاع نصيب أرباحها في شركة فودافون مصر إلى 751 مليون جنيه عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021 مقارنة مع 558.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، كما ارتفعت أرباحها إلى 2.3 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021 مقابل 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.



كما ارتفعت أرباح المصرية للاتصالات من الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكتروني إلى 3.9 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021 مقابل صافي ربح 2.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.



وتبلغ استثمارات الشركة المصرية للاتصالات، في شركة فودافون مصر 9.9 مليار جنيه في الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر عام 2021 مقابل 12.31 مليار جنيه في الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2020.



وتتمثل استثمارات الشركة المصرية للاتصالات 170.9 مليون سهم في شركة فودافون مصر الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 تمثل نسبة 44.95% من أسهم فودافون.



يذكر أن السنة المالية لشركة فودافون مصر تنتهى في 31 مارس من كل عام، وعند تطبيق طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن الاستثمار في شركة فودافون مصر عند إعداد القوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2020.



وتم استخدام القوائم المالية المجمعة لشركة فودافون مصر عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، والمعتمدة من مجلس إدارة الشركة والتي تمثل فترة 12 شهر عن الفترة من أول إبريل عام 2019 حتى 31 مارس 2020، ويطرح منها حركة الفترة من أول إبريل 2019 حتى 31 ديسمبر 2019 من واقع البيانات المالية المجمعة لشركة فودافون مصر في 31 ديسمبر 2019، ويضاف حركة الفترة من أول إبريل 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 من واقع البيانات المالية المجمعة لشركة فودافون مصر في 31 ديسمبر 2020 وذلك لتحديد نصيب السنة المالية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2020 من نتائج الأعمال.



وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت موافقة مجلس الإدارة، على زيادة مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، ليصبح نصيب السهم من الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020 مبلغ 75 قرشا للسهم.

