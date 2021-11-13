تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه "بطريق" نادر في شواطئ نيوزيلندا، على بعد 3000 كيلومتر على الأقل من موطنه الطبيعي الذي يعيش فيه حصريا في أنتاركتيكا، في حادثة هي الـ3 من نوعها.
وعثر سكان شواطئ بنيوزيلندا، على البطريق Adélie، الذي أطلق عليه السكان المحليون اسم Pingu، وهو يبدو ضائعا على الساحل، حيث صادف "هاري سينج" وزوجته البطريق لأول مرة عندما كانا يسيران على الشاطئ في بيردلينجز فلات، وهي مستوطنة جنوب مدينة كرايستشيرش، مشيرا إلى أنه اعتقد في البداية أنه دومية، ولكن فجأة حرك البطريق رأسه وعندها أدركت أنه حقيقي.
وعلى الفور اتصل الرجل وزوجته بفرق الإنقاذ، لأنه كان قلقا من أن البطريق لم يدخل الماء، مما يجعله هدفا للحيوانات المفترسة الأخرى التي تجوب الشاطئ. وقال: "لم نكن نريد أن ينتهي به الأمر في معدة كلب أو قطة".
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التعليقات على عن طريق الخطأ .. «بطريق» نادر يسافر من أنتاركتيكا إلى نيوزيلندا |
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