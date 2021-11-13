

صحة جيدة ومعدل وفيات أقل.. وصفة نساء هونج كونج لزيادة متوسط عمر الإنسان صحة جيدة ومعدل وفيات أقل.. وصفة نساء هونج كونج لزيادة متوسط عمر الإنسان

يختلف متوسط عمر الإنسان من فترة زمنية لأخرى، ومن بلد لآخر. توجد أماكن يرتفع بها متوسط عمر الإنسان بشكل ملحوظ، ليصل إلى العقد التاسع من العمر.



ويأتي على رأس السكان الأطول عمرًا في العالم سكان مدينة هونج كونج الصينية، خاصة النساء، فوفقا لما نشره موقع (The Borgen project)، وصل متوسط العمر المتوقع لنساء هونج كونج في عام 2017 إلى 87.6 عامًا. بالنسبة للبالغين في هونج كونج الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، ذكر موقع (CUHK IHE) أنهم يتمتعون بصحة جيدة، معدلات وفيات البالغين من النساء تصل إلى 36 امرأة من 1000، وهو من أدنى المعدلات في العالم. فما السر وراء ذلك؟



في التقرير التالي، يستعرض «المصري لايت» أبرز الأسباب والعوامل التي تساعد على زيادة متوسط عمر سكان هونج كونج، ولا سيما النساء، وفقا لموقع (AARP).

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عوامل ارتفاع متوسط عمر سكان هونج كونج. نظام غذائي متوازنيتناول سكان هونج كونج كل نوع من الطعام في موسمه، لذلك يبتعدون عن الأطعمة المصنعة، بالإضافة إلى هوسهم بالتوازن في كل شيء بلا إفراط. على سبيل المثال: إذا تناول الإنسان طعام مقلي أو جاف، يتبعه بتناول شاي الجينسنج.بالإضافة إلى ذلك، يتجنب سكان هونج كونج كل ما يمكن أن يسبب السمنة، وعلى الرغم من أن ماكدونالدز لا يزال أحد أكثر المطاعم شعبية هناك، لكن كميات الطعام صغيرة.. علاقات أسرية واجتماعية متماسكةتتشارك الأفراد وجبات الطعام في جو أسري ممتع. قالت ماري بوردي، أخصائية تغذية في سياتل: «الاستمتاع بتناول الطعام أمر بالغ الأهمية، ويؤدي الشعور بالاستمتاع بالوجبة إلى تقليل الإفراط في تناول الطعام».نظرا لارتفاع الكثافة السكانية في هونج كونج، يمكن أن يعيش جيلين في بيت واحد، مما يعزز ثقافة الاهتمام بالمسنين.. ممارسة المشييعمل الناس في هونج كونج لمدة ساعات طويلة بجنون، ويعيشون حياة مرهقة في مدينة مكتظة بالسكان في شقق صغيرة ضيقة، مع استنشاق هواء ملوث. على الجانب الآخر، يدفعهم هذا الازدحام إلى الخروج والمشي.في عام 2017، نشرت جامعة ستانفورد دراسة حللت بيانات الهاتف المحمول من 111 دولة، ووجدت أن هونج كونج تصدرت القائمة في المشي بالنسبة للتطبيقات، فيسير الشخص العادي في هونج كونج 6880 خطوة في اليوم.وفقًا لدراسة أجرتها جمعية السرطان الأمريكية، يقلل المشي لمدة ست ساعات في الأسبوع من خطر الوفاة الناتج عن أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي والسرطان، فكلما تحرك المرء أكثر، زاد عمره.